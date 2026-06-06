با تلاش اعضای شعبه ۵۰ شورای حل اختلاف اصفهان، یک فقره پرونده مالی به ارزش ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به سازش ختم شد و زمینه آزادی یک محکوم مالی فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندانهای استان اصفهان، در جلسه ای دو ساعته با کمک مترجمان ناشنوایان و شورای حل اختلاف شعبه ۵۰ اصفهان صلح ۷.۵ میلیارد ریالی و آزادی یک زندانی محکوم مالی در مجتمع ندامتگاهی اصفهان فراهم شد.

با تلاش اعضای شعبه ۵۰ شورای حل اختلاف اصفهان، یک فقره پرونده مالی به ارزش ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به سازش ختم شد و زمینه آزادی یک محکوم مالی فراهم شد.

️در این پرونده که طرفین آن هر دو ناشنوا و ناتوانی در تکلم داشتند، جلسه صلح و سازش به مدت دو ساعت و با بهره‌گیری از مترجمان سازمان بهزیستی برگزار شد. پس از گفت‌وگوهای میانجی‌گرانه، شاکی با گذشت از بخشی از مطالبات خود، مبلغ ۴ میلیارد ریال را به‌صورت نقد دریافت کرد و برای پرداخت باقی‌مانده طلب خود به مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، به زندانی استمهال داد.

بر اساس این توافق، مقرر شد مبلغ باقی‌مانده در قالب اقساط ماهانه ۲۰۰ میلیون ریال در ۱۷ ماه آینده پرداخت شود. همچنین در جریان این سازش، ستاد دیه استان اصفهان با کمک قابل توجه خود در تأمین مبلغ اولیه، نقشی مؤثر در تحقق گذشت شاکی و آزادی زندانی ایفا کرد.

️همکاری شورای حل اختلاف، ستاد دیه و اداره بهزیستی استان اصفهان در نهایت به آزادی این محکوم مالی از مجتمع ندامتگاهی اصفهان و بازگشت او به آغوش خانواده شد.