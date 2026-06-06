به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مهدی شویدی مدیر آموزش و پرورش آران و بیدگل گفت: توسعه کلاس‌های هوشمند، تجهیز مدارس به فناوری‌های نوین آموزشی و برنامه‌ریزی برای پوشش بخش عمده‌ای از مدارس شهرستان در دستور کار قرار گرفت و تاکنون ۲۵۰ کلاس درس به تجهیزات هوشمند آموزشی مجهز شده‌اند.

مهدی شدیدی افزود: مدرسه ۶ کلاسه باب‌الحوائج نوش‌آباد، مدرسه ۶ کلاسه مجتمع فولاد کویر محمدآباد، نمازخانه و دو باب کلاس مدرسه شهید میرزایی علی‌آباد و نمازخانه و یک باب کلاس مدرسه شهید اشنویی نوش‌آباد تکمیل و به بهره‌برداری رسید و چندین طرح دیگر نیز با پیشرفت فیزیکی مطلوب در حال اجرا است.

وی گفت: کسب رتبه دوم کشوری در جشنواره نوآوری آموزشی دستاورد علمی دبیران ریاضی شهرستان، رتبه اول کشوری در جشنواره پروژه‌های دانش‌آموزی جوان و موفقیت دانش‌آموزان در رویدادهای مختلف علمی و پژوهشی از جمله دستاوردهای ارزشمند آموزش و پرورش شهرستان در سال گذشته بوده است.