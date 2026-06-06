پخش زنده
امروز: -
در گشت نظارتی ماموران حفاظت از مراتع، از برداشت غیرمجاز کتیرا در مراتع کنه قره شهرستان لنجان جلوگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لنجان گفت: مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی اینشهرستان در گشت نظارتی خود از برداشت غیرمجاز کتیرا در مراتع کنه قره این شهرستان جلوگیری به عمل آوردند.
محمد صفری افزود: کتیرا صمغی ارزشمند از گیاه گون است که برداشت اصولی آن نیازمند مجوز و رعایت ضوابط فنی است. برداشت غیرمجاز این محصول،علاوه بر آسیب به پوشش گیاهی، باعث تخریب مراتع و کاهش توان اکولوژیکی منطقه میشود.
وی گفت: در این عملیات، متخلفان شناسایی و پرونده آنها برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.
سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لنجان افزود: گشتهای نظارتی یگان حفاظت به صورت مستمر در سطح شهرستان ادامه دارد و از شهروندان درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به سامانه ۱۵۰۴ اطلاع دهند.