فرماندار اهواز گفت: مصوبات حوزه آب، راه، آسفالت روستا‌ها و استقرار ادارات خدمات‌رسان در بخش غیزانیه با برنامه زمان‌بندی مشخص پیگیری و اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی بویری در جلسه جمع‌بندی بازدید از پروژه‌های عمرانی و زیرساختی بخش غیزانیه اظهار کرد: تقویت زیرساخت‌های آبرسانی، رفع افت فشار آب، بهبود ایستگاه‌های پمپاژ، توسعه و بهسازی جاده‌های روستایی و مسیر‌های دسترسی، ارتقای راه‌های مواصلاتی و همچنین اجرای طرح‌های آسفالت و بهسازی روستا‌ها از مهم‌ترین موضوعات مورد بررسی بود.

وی افزود: پروژه‌های مرتبط با روستا‌های دارای دهیاری از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و طرح‌های روستا‌های فاقد دهیاری نیز توسط دفتر فنی فرمانداری اهواز پیگیری و اجرا خواهد شد.

فرماندار اهواز تصریح کرد: برای تمامی مصوبات و پروژه‌های مطرح‌شده در این نشست، برنامه زمان‌بندی مشخصی تدوین خواهد شد و بخشداران موظف هستند روند اجرای آنها را به صورت مستمر دنبال کرده و گزارش پیشرفت کار را ارائه دهند.

بویری با تأکید بر لزوم تقویت خدمات‌رسانی در مرکز بخش غیزانیه خاطرنشان کرد: برخی دستگاه‌های اجرایی هنوز در مرکز این بخش دارای اداره یا نمایندگی فعال نیستند که انتظار می‌رود مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان در اسرع وقت نسبت به استقرار ساختار‌های اداری و خدماتی مورد نیاز در این منطقه اقدام کنند.

وی همچنین به موضوع رفع معارضان پروژه‌های ملی و محلی اشاره کرد و گفت: این موضوع نیز با بهره‌گیری از ظرفیت گفت‌و‌گو و تعامل اجتماعی با مردم در دستور کار قرار دارد تا زمینه اجرای هرچه سریع‌تر پروژه‌های عمرانی و زیرساختی فراهم شود.

فرماندار اهواز تأکید کرد: با همکاری مدیران استانی، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مسئولان محلی، روند اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی در غیزانیه با جدیت دنبال خواهد شد و مردم این منطقه به‌زودی آثار و نتایج این اقدامات را مشاهده خواهند کرد.