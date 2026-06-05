رهبر جنبش اسلامی نیجریه، واقعه غدیر خم و وصیت پیامبر اکرم (ص) درباره جانشینی امام علی (ع) را محور اصلی وحدت و مایه نجات امت اسلامی دانست.

حدیث غدیر متواترترین حدیث میان شیعه و اهل‌سنت است حدیث غدیر متواترترین حدیث میان شیعه و اهل‌سنت است حدیث غدیر متواترترین حدیث میان شیعه و اهل‌سنت است حدیث غدیر متواترترین حدیث میان شیعه و اهل‌سنت است حدیث غدیر متواترترین حدیث میان شیعه و اهل‌سنت است حدیث غدیر متواترترین حدیث میان شیعه و اهل‌سنت است حدیث غدیر متواترترین حدیث میان شیعه و اهل‌سنت است حدیث غدیر متواترترین حدیث میان شیعه و اهل‌سنت است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شیخ ابراهیم یعقوب زکزاکی رهبر جنبش اسلامی نیجریه در مراسم باشکوهی که به مناسبت عید سعید غدیر خم در شهر ابوجا، پایتخت نیجریه برگزار شد، سخنرانی کرد.

در این مراسم معنوی، شمار زیادی از ارادتمندان به خاندان عصمت و طهارت (ع) و اقشار مختلف مردم از ایالت‌های مختلف نیجریه حضور داشتند.

* غدیر، آزمونی بزرگ برای امت اسلامی است

شیخ زکزاکی، عید غدیر را یکی از بزرگ‌ترین و بااهمیت‌ترین روز‌ها در تاریخ اسلام خواند و گفت: خطبه غدیر، وصیت ویژه و ماندگار پیامبر رحمت (ص) است که حاوی دستورات و فرامین سرنوشت‌ساز دربارۀ آینده رهبری و هدایت امت اسلامی است.

وی تاکید کرد: تعیین امام علی (ع) و اهل‌بیت (ع) به عنوان جانشینان رسول خدا (ص)، دستور مستقیم پروردگار متعال بوده است.

رهبر شیعیان نیجریه تصریح کرد: پیامبر اکرم (ص) وصیت نمودند و پیروی از آن بر همگان واجب است. اگر کسی از این دستور سرپیچی کند، در روز ملاقات با خداوند باید پاسخگوی عمل خود باشد. این آزمایشی بزرگ برای امت است؛ همان‌طور که نسل‌های اولیه مسلمانان آزموده شدند، امروز ما و شما نیز در حال آزمایش هستیم.

* روشن‌تر از نور آفتاب؛ هیچ شک و تردیدی در حدیث غدیر نیست

شیخ زکزاکی با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته در طول تاریخ برای کتمان حقیقت غدیر اظهار کرد: مسئله غدیر چیزی نیست که در اسلام پنهان بماند. هرچند تلاش‌های بسیاری برای پوشاندن این حقیقت انجام شد، اما غدیر همانند نور آفتاب درخشان و عیان است.

وی در ادامه تاکید کرد: در میان جوامع حدیثی و روایی، هیچ حدیثی به اندازه «حدیث غدیر» به مرتبه تواتر نرسیده است، به طوری که هم در منابع اهل‌سنت و هم در منابع شیعه، این حدیث شریف مورد اتفاق نظر، وثوق و قبول است و هیچ جای شک و تردیدی در آن وجود ندارد.

این مراسم با دعا برای برقراری صلح، رفع گرفتاری از جهان اسلام و تعجیل در ظهور منجی عالم بشریت، حضرت امام مهدی (عج) به منظور برقراری عدالت و بازگشت به تعالیم اصیل و حقیقی اسلام به پایان رسید.