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یک کاربر نیجریهای در واکنش به گزارش پخش شده از خبر ۲۱ صداوسیما، انتقال سلاحهای دشمن آمریکایی - صهیونی به تروریستهای تجزیه طلب ایرانی را اتفاقی مشابه با نیجریه دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، یک حساب کاربری مجازی به نام «Anti - Propaganda» در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به گزارش پخش شده از خبر ۲۱ صداوسیما درباره شکست طرح انتقال سلاحهای آمریکایی ـ صهیونی به داخل ایران نوشت: برای نیجریهایهایی که میپرسند تروریستها سلاحهای پیشرفته خود را چگونه به دست میآورند.
اینها سلاحهایی هستند که آمریکا و اسرائیل در داخل ایران قاچاق میکنند تا تروریستها از آنها استفاده کنند و قتل عام انجام دهند، درست مانند کاری که در نیجریه انجام میدهند.
گفتنی است؛ دشمن آمریکایی - صهیونی قصد داشت همزمان با انجام کودتای دیماه ۱۴۰۴ و جنگ تحمیلی سوم شمار قابل توجهی سلاح و مهمات به گروهک های تروریستی تجزیه طلب برساند اما این سلاحها با تلاش سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران پیش از ورود به داخل ایران کشف و ضبط شد.