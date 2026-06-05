به گفته مقامات نیجر این افراد بر اثر تشنگی در یک منطقه بیابانی دورافتاده پس از خراب شدن کامیونی که با آن سفر می‌کردند، جان باختند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به گفته مقامات منطقه آگادیس در شمال نیجر، قربانیان در شرایط بسیار سختی گیر افتاده بودند و به رغم تلاش راننده و برخی مسافران برای تعمیر کامیون، دمای بالا و کمبود آب و آذوقه، زنده ماندن آنها را عملا غیرممکن کرد.

بر اساس این گزارش، آنها در نهایت از تشنگی جان باختند و در یک گور جمعی دفن شدند.

فقط ۲ نفر از آنها پس از پیمودن بیش از ۵۰ کیلومتر در بیابان برای رسیدن به منبع آب، از این مصیبت جان سالم به در بردند. آنها سپس به منطقه «اساماکا» سفر کردند و این فاجعه را به مقامات گزارش دادند.

به گفته بازماندگان، این اتفاق در منطقه‌ای در مثلث مرزی بین نیجر، الجزایر و مالی روی داد و این گروه پس از جشن عید قربان از مالی باز می‌گشتند.

در اتفاقی مشابه، مقامات نیجر، کامیون دیگری را تقریبا در ۶۰ کیلومتری «آساماکا» (منطقه‌ای بیابانی بین نیجر و الجزایر) پیدا کردند که حامل بیش از ۶۰ نفر بود که به دلیل خرابی باتری به مدت سه روز در صحرا گیر افتاده بودند.

به گفته مقامات نیجر، به این افراد کمک شد و بعدا توانستند سفر خود را از سر بگیرند.

این منطقه بیابانی که در مسیر‌های مهاجرت نامنظم قرار دارد، یکی از خطرناک‌ترین مناطق ترانزیتی در آفریقا است که در آن حوادث تشنگی و خرابی وسایل نقلیه به دلیل آب و هوای نامساعد و کمبود خدمات اولیه مکررا" روی می‌دهد.