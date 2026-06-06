تصاویری از حیات وحش

در این آلبوم تصاویری می‌بینید از جانوران و حشراتی که گاهی در زمینه آرام طبیعت به چشم نمی‌آیند تا اینکه لنز دوربینی روی آنها متمرکز شود و تصویر آنها را ثبت کند.

عکاس : دریافتی