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تصاویری از حیات وحش

در این آلبوم تصاویری می‌بینید از جانوران و حشراتی که گاهی در زمینه آرام طبیعت به چشم نمی‌آیند تا اینکه لنز دوربینی روی آنها متمرکز شود و تصویر آنها را ثبت کند.
عکاس :دریافتی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ - ۱۲:۴۲
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برچسب ها: حیات وحش ، عکس حیات وحش ، عکس ها
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