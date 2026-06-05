معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت: فرآیند حیاتیِ آماده‌سازی بیش از ۱۰۲ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی حرارتی و ۱۲ هزار نیروگاه برق آبی و ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه اتمی و قریب ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه‌های مقیاس کوچک و دیزل را به روز‌های پایانی رسانده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت: فرآیند حیاتیِ آماده‌سازی بیش از ۱۰۲ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی حرارتی و ۱۲ هزار نیروگاه برق آبی و ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه اتمی و قریب ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه‌های مقیاس کوچک و دیزل را به روز‌های پایانی رسانده‌اند.

رجبی مشهدی گفت: اجرای به موقع تعمیرات نیروگاهی نقش اساسی در کاهش ناترازی برق دارد.

گزارش از ناهید خدادادی خبرنگار خبرگزاری صداوسیما