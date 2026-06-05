به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰ ذی الحجه ۱۴۴۷ هجری قمری و ۶ ژوئن ۲۰۲۶ میلادی است.



اوقات شرعی به شرح زیر است:



اذان صبح: ۳ و ۲۶ دقیقه



طلوع آفتاب: ۵ و یک دقیقه



اذان ظهر: ۱۲ و ۲ دقیقه



غروب آفتاب: ۱۹ و ۴ دقیقه



اذان مغرب: ۱۹ و ۲۴ دقیقه



نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۱۵ دقیقه



ذکر روز شنبه:



۱۰۰ مرتبه یا رب العالمین



حدیث روز:



امام هادی (ع) فرمود: اَلْغَضَبُ عَلَىٰ مَنْ تَمْلِکُ لَوْمٌ.



خشم بر زیردستان از پستی است. (بحارالأنوار، ج ۷۵، ص ۳۷)



احکام شرعی:



نذرى اقلیت‌هاى مذهبى



سوال: اینجانب در محله ارامنه مسئولیت هیئت را به عهده دارم و در خصوص نذورات مسائل مبالغى بابت کشتن گوسفند دریافت مى‌کنم که: در خصوص گوسفند نذرى اقلیت‌هاى دینى فرقى بین مسلمان‌ها دارد یا خیر؟



جواب: اگر پول به شما بدهند و شما را مخیّر کنند، اختیار دست شما است هر گوسفندى را که خواستید بخرید و ذبح شرعى بکنید؛ و نسبت به گوسفند نذرى فرقى بین اقلیت‌هاى دینى و مسلمین نیست ولى اگر اقلیت‌ها خودشان گوسفند را ذبح کنند، ذبیحه آنها (مثل سایر غیر مسلمان‌ها) حلال نیست. (استفتائات مقام معظم رهبری)