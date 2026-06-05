پخش زنده
امروز: -
اوقات شرعی ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰ ذی الحجه ۱۴۴۷ هجری قمری و ۶ ژوئن ۲۰۲۶ میلادی است.
اوقات شرعی به شرح زیر است:
اذان صبح: ۳ و ۲۶ دقیقه
طلوع آفتاب: ۵ و یک دقیقه
اذان ظهر: ۱۲ و ۲ دقیقه
غروب آفتاب: ۱۹ و ۴ دقیقه
اذان مغرب: ۱۹ و ۲۴ دقیقه
نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۱۵ دقیقه
ذکر روز شنبه:
۱۰۰ مرتبه یا رب العالمین
حدیث روز:
امام هادی (ع) فرمود: اَلْغَضَبُ عَلَىٰ مَنْ تَمْلِکُ لَوْمٌ.
خشم بر زیردستان از پستی است. (بحارالأنوار، ج ۷۵، ص ۳۷)
احکام شرعی:
نذرى اقلیتهاى مذهبى
سوال: اینجانب در محله ارامنه مسئولیت هیئت را به عهده دارم و در خصوص نذورات مسائل مبالغى بابت کشتن گوسفند دریافت مىکنم که: در خصوص گوسفند نذرى اقلیتهاى دینى فرقى بین مسلمانها دارد یا خیر؟
جواب: اگر پول به شما بدهند و شما را مخیّر کنند، اختیار دست شما است هر گوسفندى را که خواستید بخرید و ذبح شرعى بکنید؛ و نسبت به گوسفند نذرى فرقى بین اقلیتهاى دینى و مسلمین نیست ولى اگر اقلیتها خودشان گوسفند را ذبح کنند، ذبیحه آنها (مثل سایر غیر مسلمانها) حلال نیست. (استفتائات مقام معظم رهبری)