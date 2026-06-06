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وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی ارتحال آیتالله العظمی حاج شیخ محمد اسحاق فیاض از علمای حوزه علمیه نجف اشرف را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، متن پیام تسلیت سیدعباس صالحی به شرح زیر است:
انا لله و انا الیه راجعون
ارتحال عالم ربانی و مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیتالله العظمی حاج شیخ محمد اسحاق فیاض، موجب تأثر و اندوه شد.
آن فقیه بزرگوار، از چهرههای برجسته حوزه علمیه نجف اشرف بود که عمر پربرکت خود را در مسیر دانش و فقاهت، تربیت شاگردان و خدمت به معارف اهلبیت علیهمالسلام سپری کرد.
زیست علمی و معنوی ایشان، نمونهای از وقار، پارسایی، دقت و نوآوری فقهی و وفاداری به سنت دیرپای حوزههای علمیه بود؛ سنتی که بر پارسایی، فروتنی، مجاهدت علمی و مسئولیت در برابر ایمان و آگاهی مردم استوار است.
آیتالله العظمی فیاض، سالیان طولانی در جایگاه مرجعیت و تدریس، پناه فکری و دینی بسیاری از مؤمنان و طالبان علوم اسلامی بود و بیتردید آثار علمی، شاگردان و منش عقلانی و متین ایشان، همچنان در حافظه حوزههای علمیه و جهان تشیع باقی خواهد ماند.
اینجانب، این ضایعه بزرگ را به مراجع عظام تقلید، حوزههای علمیه، شاگردان و ارادتمندان آن عالم جلیلالقدر و عموم شیعیان تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال، برای آن فقید سعید، رحمت واسعه الهی و علو درجات و برای بازماندگان، صبر و آرامش خواستارم.
گفتنی است؛ آیتالله العظمی فیاض همزمان با عید سعید غدیر خم، در یکی از بیمارستانهای بغداد بر اثر کهولت سن و عوارض ناشی از بیماری قلبی، در سن ۹۶ سالگی دار فانی را وداع گفت.