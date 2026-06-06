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منابع خبری گزارش دادند که در پی جمله موشکی حزب الله لبنان، آژیرهای هشدار در مناطق گستردهای از شمال فلسطین اشغالی به صدا درآمدهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از خبرگزاری فلسطین الیوم، آژیرهای خطر در شهرک صهیونیست نشین کریات شمونه و شماری دیگر از شهرکهای صهیونیست نشین شمال فلسطین اشغالی فعال شدهاند.
رسانههای رژیم صهیونیستی علت این هشدار را شلیک موشک از جنوب لبنان به سوی این مناطق اعلام کردهاند.
تلویزیون العربی به نقل از ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که آژیرهای خطر به دنبال شلیک موشک زمین به هوا به سوی هواپیماهای جنگی فعال شدهاند.
همچنین ارتش رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که یک افسر و فرمانده یگان شناسایی وابسته به تیپ گفعاتی در درگیری با رزمندگان حزب الله در زوطر الشرقی در جنوب لبنان زخمی شده اند. ارتش رژیم صهیونیستی تاکید کرده است که حال افسر ارشد صهیونیست وخیم است.
مقاومت اسلامی لبنان هم اعلام کرد: رزمندگان حزب الله با پهپاد انفجاری ابابیل، مقر توپخانه ای ارتش رژیم اشغالگر را در شهرک عدیسه در جنوب لبنان هدف قرار داد.
حزب الله لبنان همچنین از حمله موشکی به تجمع نظامیان صهیونیست در اطراف شهرک الطیری در جنوب لبنان خبر داد.
همزمان؛ مقاومت اسلامی لبنان با هشدار به صهیونیست ها، تصاویری از حملات موشکی و پهپادی به اهداف صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی را با عنوان «امن نخواهد بود» منتشر کرد.