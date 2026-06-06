به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از خبرگزاری فلسطین الیوم، آژیرهای خطر در شهرک صهیونیست نشین کریات شمونه و شماری دیگر از شهرک‌های صهیونیست نشین شمال فلسطین اشغالی فعال شده‌اند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی علت این هشدار را شلیک موشک از جنوب لبنان به سوی این مناطق اعلام کرده‌اند.

تلویزیون العربی به نقل از ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که آژیرهای خطر به دنبال شلیک موشک زمین به هوا به سوی هواپیماهای جنگی فعال شده‌اند.

همچنین ارتش رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که یک افسر و فرمانده یگان شناسایی وابسته به تیپ گفعاتی در درگیری با رزمندگان حزب الله در زوطر الشرقی در جنوب لبنان زخمی شده اند. ارتش رژیم صهیونیستی تاکید کرده است که حال افسر ارشد صهیونیست وخیم است.