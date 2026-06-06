رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی با اشاره به موضوع فروش بسته تسلیحاتی ۱۴ میلیارد دلاری به تایوان گفت که واشنگتن در حال بررسی امکان ارسال این بسته تسلیحاتی است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، ترامپ در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت بسته تسلیحاتی در نظر گرفته شده برای تایوان، اظهار کرد: هنوز درباره ارسال کردن یا نکردن این بسته تسلیحاتی به تایوان تصمیم نگرفته‌ایم.

او افزود: این موضوع را بررسی خواهیم کرد.

کنگره آمریکا پیشتر فروش یک بسته تسلیحاتی به ارزش تقریبی ۱۴ میلیارد دلار به تایوان را تصویب کرده بود.

سخنگوی دفتر امور تایوان در شورای دولتی چین پیشتر ضمن مخالفت کشورش با هرگونه روابط و همکاری نظامی میان آمریکا و تایوان، تاکید کرد که فروش تسلیحات به این جزیره نمی‌تواند مانع روند وحدت ملی شود.

جو فنگ‌لیان با بیان این مطلب، افزود: «تلاش برای دستیابی به استقلال تایوان از طریق ابزار‌های نظامی راهی بن‌بست است.»

او در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر اینکه فروش سلاح به تایوان یک «اهرم مهم مذاکره» برای واشنگتن است و همچنین سخنان مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا درباره بررسی بسته تسلیحاتی ۱۴ میلیارد دلاری برای تایوان، این موضع را مطرح کرد.

سخنگوی دفتر امور تایوان در شورای دولتی چین ادامه داد: «چنین اقداماتی نه می‌تواند سرنوشت شکست نیرو‌های طرفدار استقلال تایوان را تغییر دهد و نه قادر است روند تاریخی وحدت مجدد چین را متوقف کند.»

این مقام چینی همچنین از آمریکا خواست به اصل «چین واحد» و سه بیانیه مشترک پکن - واشنگتن پایبند بماند، موضوع تایوان را با احتیاط مدیریت و از ارسال پیام‌های نادرست به نیرو‌های حامی جدایی این جزیره خودداری کند.