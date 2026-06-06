خبرگزاری رویترز در گزارشی با اشاره به تداوم اختلال در تنگه هرمز هشدار داد که کاهش ذخایر جهانی نفت به سطح خطرناک و هشدار دهنده‌ای رسیده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در گزارش رویترز آمده است: تحلیلگران و مدیران ارشد صنعت نفت هشدار می‌دهند که در هفته‌های آینده ممکن است شوک شدید قیمتی روی دهد که بازار‌های مالی جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.

بر اساس این گزارش، «نیل چپمن» معاون ارشد شرکت نفت و گاز چند ملیتی آمریکایی اکسون موبیل پیشتر در کنفرانسی در نیویورک اعلام کرد: ما به سطوح بی‌سابقه‌ای از کاهش ذخایر نفت در سطح جهان نزدیک می‌شویم و زمانی که به آن نقطه برسیم، شاهد افزایش شدید قیمت‌ها خواهیم بود.

گزارش رویترز می‌افزاید: به گفته چپمن، اگر سطح ذخایر باز هم پایین‌تر برود، قیمت نفت برنت (شاخص بیش از ۶۰ درصد نفت تجاری جهان) می‌تواند تا ۱۵۰ یا ۱۶۰ دلار در هر بشکه افزایش یابد.

در ادامه این گزارش آمده است: در همین ارتباط، «توریل بوسونی» رئیس بخش صنعت و بازار‌های نفت آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) هشدار داده است که اگر روند کاهش ذخایر با همین سرعت ادامه یابد، سطح ذخایر جهانی دقیقاً زمانی به نقطه بحرانی می‌رسد که تقاضای سوخت در فصل تابستان به اوج خود می‌رسد.

بر اساس این گزارش، تحلیلگران بانک سرمایه‌گذاری آمریکایی جی‌پی‌مورگان نیز پیش‌بینی کرده‌اند که به محض ورود به نیمه دوم ژوئن، احتمال افزایش سریع قیمت نفت وجود دارد مگر اینکه تردد کشتی‌های نفتکش در تنگه هرمز به سطح قبل از تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران بازگردد.

در ادامه این گزارش با اشاره به اینکه اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرده که ذخایر نفت خام این کشور (شامل ذخیره استراتژیک) در هفته منتهی به ۲۹ مه (هشتم خرداد ۱۴۰۵) به ۷۹۱ میلیون بشکه رسیده است، نوشت: از آغاز درگیری‌ها در خاورمیانه، ذخایر آمریکا تقریباً ۶۴ میلیون بشکه کاهش یافته و هشت هفته متوالی است که این روند نزولی ادامه دارد.

رویترز در پایان گزارش خود با بیان اینکه قیمت هر بشکه نفت پیش از تجاوز نظامی علیه ایران زیر ۷۰ دلار در هر بشکه بود، تاکید کرده است: تنگه هرمز اکنون به عنوان یک گلوگاه ژئوپلیتیک پایدار تثبیت شده است و بازگشت قیمت نفت به پیش از آغاز این جنگ حتی در صورت کاهش تنش‌ها نیز بعید به نظر می‌رسد.

فاتح بیرول مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی پیشتر هشدار داده بود که چنانچه روند کنونی ادامه یابد، بازار نفت تا ماه جولای یا آگوست وارد «منطقه قرمز» خواهد شد.

این هشدار در شرایطی صادر می‌شود که سرعت تخلیه ذخیره‌سازی‌های راهبردی و تجاری نفت به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده است.

بیرول تاکید کرد: کشور‌ها و صنایع، ذخیره‌سازی‌هایی دارند. ما اکنون در حال بهره‌برداری از این ذخیره‌سازی‌ها هستیم، اما مجموعه آنها راه‌حلی پایدار برای این مشکل نیست. ما در حال رسیدن به انتهای این مسیر هستیم. مشکل اینجاست که در پایان ژوئن و اوایل ژوئیه، فصل مسافرت‌ها آغاز می‌شود و به‌طور معمول مصرف نفت افزایش می‌یابد.