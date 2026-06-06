به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا سیما ، در حالی که ساعتی پیش خبرگزاری رویترز به نقل از مقام رسمی کاخ سفید اعلام کرد که روادید بازیکنان تیم ملی ایران برای حضور در امریکا و شرکت در جام جهانی صادر شده است، خبر جدیدی در این خصوص اعلام شد.

شبکه الجزیره پس از تحلیل شرایط تیم ملی فوتبال ایران و تنش‌های سیاسی بین جمهوری اسلامی و کاخ سفید، خبر داد که مطلع شده‌اند دولت آمریکا به ۱۵ نفر از اعضای کادرفنی و اجرایی تیم ملی روادید نداده و دلیل این موضوع هنوز مشخص نیست.

این در حالی است که فدراسیون فوتبال ایران در واکنش به این خبر‌ها اعلام کرده همچنان در حال پیگیری موضوع روادید است و تا فردا نتیجه را اعلام خواهد کرد.