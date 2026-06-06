نظامیان صهیونیست یک شیرخواره فلسطینی را به ضرب گلوله در الخلیل به شهادت رساندند. حماس از جامعه جهانی خواست برای توقف جنایات صهیونیست‌ها اقدام کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، یک شیرخواره فلسطینی که در حمله نظامیان صهیونیست به خودروی خانواده‌اش در الخلیل واقع در کرانه باختری اشغالی زحمی شده بود، بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.

وزارت بهداشت فلسطین پیش از این حال این شیرخواره را وخیم توصیف کرده بود.

نظامیان رژیم صهیونیستی امروز خودروی یک خانواده فلسطینی در جنوب کرانه باختری را به رگبار بستند که در پی این حمله، سه عضو این خانواده از جمله یک طفل شیرخواره زخمی شدند.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در بیانیه ای، اقدام تروریستی صهیونیست‌ها در به شهادت رساندن نوزاد ۷ ماهه فلسطینی را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: تأکید می‌کنیم که این جنایت، ذره‌ای از عزم و اراده و پایداری ملت فلسطین نخواهد کاست و آنها به ایستادگی و مقابله با اشغالگران ادامه خواهند داد.

حماس از جامعه بین‌المللی و نهادهای حقوق‌بشری، به‌ویژه نهادهای متولی حقوق کودکان، خواست، گام‌های فوری برای توقف جنایات صهیونیست ها و محاکمه عاملان آن بردارند.