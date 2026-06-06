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عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ایران به عنوان ابرقدرت ایدئولوژیک و انقلابی، به نیابت از مظلومان جهان در حال مبارزه است و با سازماندهی جبهه حق در ۵ قاره، در برابر تروریسم و استکبار ایستاده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای حسن رحیمپور ازغدی در برنامه گفتگوی ویژه خبری به تشریح راهبرد مقاومت جهانی و ضرورت ایستادگی در برابر تروریسم و استکبار پرداخت و به پرسشها در این باره پاسخ داد. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:
سؤال: مناسبت عید غدیر را پشت سر گذاشتیم و داریم شرایط جنگی کشور را هم سپری میکنیم. تقارن این مناسبتها با همدیگر و فرازهایی که حضرت امیر راجع به این ایام به ما داشتند و دارند، به نظر شما چه نکاتی مهمی در این بیانات است؟
رحیم پور ازغدی: تصویری که معمولاً ما از غدیر و امیرالمؤمنین و موسی ابن جعفر و از انبیاء و ائمه و اولیاء خدا داریم، یک تصویری است که گاهی بیشتر عقلایی و ذهنی و انتزاعی است و فکر میکنیم اینها مثل اینکه در جهان ما زندگی نمیکردند و این مسائل ما واقعیت ها، مشکلات، شکستها و پیروزیها و شادی و غم و این گرفتاریها را اینها نداشتهاند. رابطه ما هم با اینها محبت و لعن دشمنان آن زمان آنها است، یعنی مسائل کاملاً شخصی و فریز شده در هزاران سال قبل و در مکانهای خاص که آن زمان و مکان و اشیاء مقدس هستند، اما ربطی به زندگی امروز ما ندارد به جز در حد لباس سیاهی بپوشیم و شربتی بخوریم و ثواب کنیم. اما اینها فایده دیگری برای ما معمولاً ندارند در این تصویر، ولو ندانسته و نخواسته. فکر نمیکنند که امیرالمؤمنین و غدیر در چه شرایط تاریخی، جغرافیایی، در چه زمان و چه زمانهای و به چه دلایلی مطرح شد و با چه موانعی روبهرو شده است و چرا و چرا و چرا؛ لذا بعضیها در ذهنشان این است که اتفاقات خاصی در زمان معصومین افتاده است و تکرار هم نمیشود، مسئله کاملاً شخصی بوده است و مسئله نوعی نیست و ما از آنها برداشت عملی، یعنی الگوبرداری بخصوص در مسائل اجتماعی لازم نیست انجام بدهیم و ممکن هم نیست. آنها معصوم بودهاند و ما معصوم نیستیم، الان این مشکلات است، معصوم بعدی که بیاید مشکلات نخواهد بود. نمیدانند که تمام این مشکلات و موانع و خطرهایی که هست در زمان آنها همین مقدار بیشتر بود، زمان آینده هم که قرار است برسد بیشتر از این است، چون در سطح جهان درگیری میشود که میفرماید تمام کره زمین، همه کشورهای پنج قاره درگیری عدالت و ظلم است.
یک انقلاب جهانی و یک حکومت واحد جهانی قرار است تشکیل شود، یعنی با این رژیمهای فعلی و وقایع فعلی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تربیتی انسان نسبتی دارد و اینها پشت ابرها نیست. من به همین مناسبتهایی که فرمودید چند فرمایش از حضرت امیر به مناسبت غدیر راجع به وضعیت شبیه به وضعیتی که الان ما هستیم عرض کنیم. معاویه به سرزمین اسلامی به قصد براندازی حمله کرد، طغیان کرده است و میآید، حضرت امیر از مردم در کوفه میخواهند آماده شوند برای جهاد و نبرد. قبل از این دو جنگ دیگر به حضرت امیر تحمیل شده است. دهها هزار نفر شهید شدند، از آن طرف کشته شدند، سر این دومی، چون سومی هم از درون دومی بیرون آمد که بحث را به زور مذاکره و حکمیت کشاندند و حضرت امیر فرمودند اینجا و الان و با اینها جای مذاکره نیست، معاویه به هیچ وعدهای پایبند نمیماند، به هیچ چیزی اعتقادی ندارد و خط قرمزی ندارد و کلاه بردار هستند و متأسفانه در این کلاه برداری موفق شدند و چند هزار از سربازان امیرالمؤمنین به علی گفتند ما دیگر نمیجنگیم و آن طرف قرآن بردند ما با قرآن که نمیجنگیم. حضرت امیر با یک همچنین وضعی مواجه شد، یعنی پشت جبهه اش خالی شد، جنگ روانی دشمن اثر کرد، چند هزار نیروهای خودش علیه علی ایستادند و بعد هم جنگیدند و بعد هم یکی از آنها حضرت امیر را ترور کرد.
حضرت امیر در سخنرانی هایشان میگفتند، سخنرانی ۶۶ حضرت امیر در نهج البلاغه، وضعیت افکار عمومی را تحلیل میکند که میگویند جنگ جمل را گفتید فلان و اینها و آن طرف هم اصحاب بودند و باز یک جنگ دیگر، حضرت امیر گفتند که او حمله کرده است، او دارد براندازی میکند، او دارد شورش میکند، عدهای هم میگویند باشد تو کوتاه بیا. تعابیر حضرت امیر را ببینید و توجه کنید، به مسلمانها میفرمایند که خدا دارد شما را میبیند، یادتان رفته است، جلوی چشم خدا دارید عمل میکنید، در محضر خدا هستید. شما مسلمانها یک بار دیگر فکر کنید که خدا و محضر را قبول دارید که میگویید جلوی ظلم و تجاوز تسلیم شویم. خدا شما را میبیند و چه کسی رهبر شما است. نزدیکترین کس به رسول خدا، پسرعموی او که اولین کسی بود که سجده کرد، اولین مسلمان. شما قرار است به رهبری من و زیر پرچم من با اینها بجنگید، اگر الان شک میکنید بعدها چه خواهید کرد. اگر الان برای ادامه جنگ و شکست دادن دشمن بهانه میآورید، بعداً چه خواهید کرد. در محضر خدا هستید و به شما این فرمان من است؛ عملیات را تکرار کنید، دوباره، سه باره و چهار باره حمله کنید، نگذارید آنها استقرار پیدا کنند و پشت سرهم ضربه بزنید، شرم کنید از فرار و عقب نشینی، در برابر دشمنی که میدانید متجاوز است و ظالم است و به حرفها و امضاهای خودش هم پایبند نیست، اگر عقب نشینی کنید یک چیز به استقبال شما میآید، اینجا در دنیا تا نسلها و نسل بعدی در تاریخ آینده اسم شما که میآید با ننگ برده میشود.
متأسفانه در تاریخ کشور ما در سرزمین ما کسانی بودند که صد سال پیش و هزار سال پیش اینها مقاومت نکردند، چهار مشکل پیش آمد تسلیم شدند. این برای شما ننگ است و در تاریخ به نام شما این ننگ ثبت خواهد شد و در آخرت هم عذاب الهی و نار در انتظار شما است. هر کس الان حاضر نشود در برابر اینها بجنگد، جهنمی است. علی میداند معیار بهشت و جهنم چه است، میگوید اگر الان جنگ نکنید، عملیات نکنید، بترسید، قرنها بعد این ننگ به نام شما نوشته خواهد شد و نسلهای بعد خجالت خواهند کشید که شما پدران و مادرانشان هستید. از این عالم هم که بروید و شهید نشوید و چند سال دیگر بمیرید، عذاب الهی شروع خواهد شد، چون اگر در نبرد با دشمن تسلیم شوید حضرت علی میفرمایند قرآن صریحاً میفرماید اهل جهنم هستید ولو اگر کارهای مذهبی هم انجام بدهند ولی از جنگ فرار کنند قرآن میفرماید جهنمی هستید. ولو کشته میشوید باید ادامه بدهید، حضرت امیر میفرمایند فوقش میمیرید و کشته میشوید، با وقار بمیرید، این جملههای حضرت امیر در نهج البلاغه است و خیلیها در آن نمیدانند چه است و به این چیزها کاری ندارند. خداوند مراقب شما است، اگر مرگ شما رسیده باشد میمیرید ولو در جبهه نباشید.
بعد میفرمایند که از فداکاری لذت ببرید، جملههای قشنگی است، از جانبازی هایتان شادمان باشید، با عشق جانبازی کنید، با لبخند کشته شوید. یعنی وقتی به قلب دشمن میزنید و ممکن است کشته شوید فکر نکنید که یک ضرری است و حالا علی الله. نه با یقین به پیروزی، با شادمانی به قلب دشمن حمله کنید، شاد و با وقار بمیرید. خداوند شما را میبینید، سبک و آسان به سوی مرگ حرکت کنید. بعضیها میگویند بروید، کشته نمیشوید ما پیروز میشویم و شما برنده میشوید، میگویند نه کشته هم شویم، شهید شدن پیروزی است، بقیه هم که شهید نمیشوند و جبهه نمیروند چند روز یا چند سال بعد از شما میمیرند، مرگ آنها کجا و مرگ شما کجا، اینها صحبتهای علی است. میفرمایند که با همه قدرت به قلب دشمن و سپاه دشمن بتازید، به مقر فرماندهی آنها حمله کنید، به آن سراپایش را به اطراف کوبیدهاند و گمان میکنند این سراپرده فرماندهی شان دریده نخواهد شد، شمشیرهایتان را بر گردن و کتفشان فرو آورید.
بعد نگویید اینها آشنای ما هستند، فرمودند نه اینها ظاهراً این هستند، اما شیطان دارد اینها را فرماندهی میکند، اینها سربازان شیطان هستند. بعد شیطان میگوید دشمن دارد با شما چه کار میکند، یک دست پیش میآورد که فکر میکنید الان میزند و نابودتان میکند، در عین حال یک پا پس میگذارد و آماده است که ببیند اگر شما محکم ایستادهاید عقب نشینی کند. یعنی درست در همان لحظهای که دارد تهدیدتان میکند و شما میترسید و فکر میکنید خبری است، الان میزنم، نابودتان میکنم، این را بدانید که او بیشتر از شما دارد میترسد. در همان لحظهای که فکر میکنید دارد جلو میآید، آماده عقب نشینی است. روانشناسی مقاومت و مبارزه زیبا است. به قلبشان حمله کنید، همه اش نگویید از جایی برویم، یواشکی نه، مستقیم به قلب شان بروید و ببینید چطور فرار میکنند و آنها بیشتر از شما میترسند. قرارگاه فرماندهی که طناب کشی شده است و حسابی از دور محکم است، شیطان کامل در اینها حضور دارد، تظاهر میکند که الان میآید و میخوردتون، سروصدا و سیاهی لشگر و تاکتیک و جنگ روانی، همان لحظه پایش را آماده کرده است که ببیند اگر شما محکم هستید عقب میرود.
ما چند نمونه از آن را در این جنگ خلیج فارس دیدیم. اگر در مسیر حق هستید یعنی خدا با شما است، خدا این طرف است. یک جمله قشنگی فرمانده رهبر انصارالله که میخواهند ترورش کنند، این شهید زنده، به این رژیمهای عربی، عربستان و امارات و کشورهایی که دو سال بمبارانشان میکردند با کمک غربیها و اسرائیل و اینها، همان موقع گفت، گفت اگر میبینید پیشرفتهترین سلاحهای دنیا را به شما دادهاند، تمام قدرتها و ابرقدرتها درکنار شما هستند و ۲۴ ساعته دارید ما را میزنید. یمن را محاصره اقتصادی کردید، بچههای ما گرسنه هستند، حتی آب و برق ما را زدهاید، باز هم میبینید که نمیتوانید بگیرید، باید بفهمید که خدا با ما است. همه اسباب دنیوی با شما است، ما در برابر یال و کوپال شما و اربابهای شما کسی نیستیم، چرا شکست میخورید و نمیتوانید ما را شکست بدهید. نباید به فکر بیفتید که شاید واقعاً خدا هست و خدا با اینها است. و الا طبق همه محاسبات تا الان باید صد بار از بین میرفتیم، همین حرف را ما باید بزنیم صدها برابر. حضرت امیر میگویند اینهایی که میگویند خدا را وارد مسائل جنگ و اینها نکنید، خدا با شما است، خدا با آنها است، خدا چه کار دارد با این کارها، خدا مگر بی کار است خداوند بی طرف است، حضرت امیر میگویند نه بیطرف نیست هرکس طرف خداست برای خدا عمل میکند خدا با اوست هرکس خلاف ارزشهای توحیدی عمل میکند خدا ضد اوست (الله معکم) چون اون طرف هم میگفتند خدا، قرآن داشتند پس فرمود خدا با ماست نه با آنها، چون شما در مسیر دید خدا فرمود شما ابرقدرتید شما برترین هستید اگر ایمان داشته باشید بعد حالا تعابیر خیلی زیباست یعنی یه جا دیگر میفرمایند که اگر دشمن دارد با شما مجامله میکند، هی گفتوگو و حفظ ظاهر میکند و تظاهر میکند حضرت امیر فرمود هرگز حتی اگر برایتان دشمن هدیه میآورد، لبخند میزند، بهترین وعدهها را میدهد حضرت امیر فرمود که خیلی مراقب باشید احمق یعنی مبادا بازی تان بدهند دوباره سه باره چهار باره چندبار همین حرفها شد قبلاً همین وعدههای همین مذاکرهها بعد جالبه میفرمود که شما فکر میکنید اینها از روی میروند این اتفاقها مثل آبی که روی آتیشه آتیش زحمت میکشد گرم میکند گرم میکند و آن وقت این آب به جای تشکر حتی اگر سرد هم بشود میریزد و آتش را خاموش میکند یعنی شما هر چی بدهید امتیاز بدهید همانقدر کینههایش هست و همان ضربات را دوباره به شما میزند ببینید چی دارد میگوید حضرت امیر اصلاً انگار برای همه جنگها الان دارد میگوید در برابر جنگ مستضعفان و مستکبران اینها از کینهورزی خسته نمیشوند یک تعبیری دیگر میخواهم بگویم غدیر نسبتش با شرایط ما بحث فقط معاویه نیست میگویند که امکان نداره شما امکان ندارد از حق کوتاه بیایید و تسلیم کسانی که میدانید باطل هستند و دارند زور میگویند، فاسد هستند امکان ندارد در برابر اونها از حق هم به معنی حقیقت هم به معنی حقوقتان کوتاه بیایید مگر این که ذلیل خواهید شد یعنی اگر از حق و حقوق و از حقیقت در برابر دشمن ده میلی متر عقبنشینی کنید تسلیم بشوید و وا بدهید حتماً ذلیل خواهید شد حضرت علی میگوید این وعده خداست و من دارم به شما میگویم اگر اینکارو بکنید ببینید ذلت را و دارم میبینم ذلتتان را و حضرت امیر فرمود امروز با من اینجوری رفتار میکنید روزی خواهد رسید که حسرت میکشید که کاش چنین رهبری یعنی امیرالمؤمنین کاش چنین رهبری داشتید فرزندانتان شما را لعنت میکنند که چرا با رهبرتان اینجوری برخورد کردید پس از من کسانی سراغ شما خواهند آمد و بر شما مسلط خواهند شد که نه برای شما دنیا میگذارند نه دین ذلیلتان میکنند و حتی اگر ضعیفترین موقعیت را داشته باشید ولی به حق و حقیقت و حقوق بچسبید خداوند وعده داده شما را عزیز میکند با دست خالی.
دشمن اینقدر امکانات دارد همین اخیراً من تحلیلی دیدم در یکی از مقالات که گفت در ظاهر ده پانزده تا کشور در همین جنگ علیه ما بودند حکومتشان یا وابستهاند یا غارتگرند طبق یک تحلیل هم بیش از سی کشور سی تا ارتش و سرویس اطلاعاتی و بیش از سی کشور با ما جنگیدند جنگ جهانی بود فقط بمب اتم نداشت و اگر نیروهای زمینیاش وارد نشد برای اینکه نمیتوانست وارد بشود اگر میتوانست میآمد همان کاری که در عراق افغانستان هر جا خواست کرد هر کاری توانست با ایران بکند کرد هر کار نکرده نتوانسته کوبا را الان محاصره کردند در دریا دوتا ناو گذاشته و نفت و گاز و بنزین و اینها که دچار قحطی شدند و در این قضیه اصفهان آمد دروغ گفت که ما خلبانمان را نجات دهیم که اصلش دروغ بود و دیروز من دیدم گفت که من میخواستم بلایی که سر کارتر آمد طبس سر ما نیاید که خوب آمد و جالب است که حضرت امیر میگویند به بعضیها که هی میگویند آقا بسه با کی، چرا، چقدر، فلان میفرماید معجزاتی که خداوند پیش چشم شما دارد میکند نمیبینید چقدر توطئه علیه این.
حضرت امیر یه دوره چهارساله اندازه دوره ریاست جمهوری بود سه تا جنگ بهش تحمیل کردند آخر هم ترورش کردند بعد هم حکومت امام حسن مردم بیعت کردند بیشتر از بیعت با علی حتی بعضی دیگر که حضرت امیر را قبول نداشتند با امام حسن بیعت کردند، چون زهر شمشیر عدالت علی را چشیده بودند شش ماه نشد رهایش کردند دشمن آمد مسلط شد و بعد همانها که گفتند آقا اگر تسلیم بشویم اوضاع دنیایمان خوب میشود چند چند وقت بعد آمدند مدینه به امام حسن گفتند که آقا ما غلط کردیم ما شما به شما خیانت کردیم که گفتیم شما میخواستید بجنگید ما گفتیم نه، ما فکر میکردیم وضع دنیایمان خوب میشود اگر جنگ نباشد وضع دنیایمان ده برابر سختتر و بدتر شده آن موقع خیلی خوب بود امام حسن صلی الله علیه گفتند من همان موقع به شما گفتم من دارم میبینم بچههای شما میروند در خانه بچههای اینها آب و نان گدایی میکنند تسلیم نشوید و شما گفتید البغی البغی و نه دیگر بسه من گفتم خوب به زور که نمیتوانم من شما را ببرم کاش امیرالمؤمنین و امام حسن (ع) مردم ما را الان میدیدند این مردم همه جا حکومتها میترسند مردم کم بیاورند اینجا مردم میترسند که مسئولان کم بیاورند من دائم در خیابونها مشهد و تهران هستم واقعاً مردم همش میگویند که آقا چه خبر است چه میکنید بعد بعضیها به حضرت امیر میگفتند آقا خوب هم با شعارهایی که دادی و سازش نمیکنم همه را شوراندی علیه خودت تنها ماندی خیلی همه دارند با هم متحد میشوند علیه ما امیرالمؤمنین گفت از اینکه آنها چند نفرند و چی دارند نترس از این که تو هم مثل آنها بشوی بترس از اینکه ضد ارزشهای آن را بپذیریی و از این شعارها و از ارزش هایت عقبنشینی کنی از این بترس و با هیچی انس نگیر و احساس آرامش نکن مگر با اینکه در جبهه حقی این فقط انس و آرامش میآورد یک عده مردم خوابیدند یا خودشان را به خواب زدند حضرت امیر فرمود خوابید یا خودتان را به خواب زدید هی میگویید انشاالله گربه است چیکار باید بکنند اینها که شما بفهمید میخواهند از بین ببرند فرمود خوابید و یا خودتان را به خواب زدید اگر خودتان را به خواب زدید که نمیشود بیدارتان کرد اگر خوابید خوابید بدانید که کسی که خوابیده تو خوابیدی دشمنت نخوابیده وقتی تو میخوابی او نمیخوابه او دارد نقشهها و طرحهای شومش را همه را دارد میچیند سقف احتیاط و نگرانی و حواس جمعی را باید داشته باشید.
کسانی که میدانید دشمنتان هستند اخیراً دیدم که یکی فرماندهان نظامی آمریکا گفت ما چهل و هفت ساله ما داریم با ایران میجنگیم دیگر الان رسیدیم به آن آخر خط که دیگر خودمان اومدیم تو صحنه مستقیم باز هم نشد همه کسانی که میگفتند در این سالها که اذیت نکنید تهدید نکنید عصبانی اش نکنید بهانه ندید او خودش دارد میگوید مگر خود ترامپ نگفت موشکهایی که زدیم به شما بیست سال پیش آماده بود باید میزدیم رئیسجمهورهای میترسیدند حالا خودش چقدر بیشخصیت و بزدل است دیروز دیدم گفته که میکشیم میزنیم هنوز هم منتظریم که ترور کند بازدارندگی در این قضیه ما ایجاد نکردیم دیگر گفتند بزن در رو دوره اش تمام شد در موشک شدیم در شهرها زد ما هم زدیم تمام شد بزند دوباره، در بمباران هم همین طور ولی در ترور نتوانستیم اینکارو بکنیم. به راحتی الان وزیر جنگ اسرائیل پریروز گفت که فهرست بعدی ترور در ایران را ما آماده کردیم گفت بیست و شش تا مشخصاً خودشان، خانه شان کجاست آمادهایم برویم اینها رسماً میگویند خوب در ترورم جواب ترور است جواب موشک موشک است جواب منطق منطق است آنها گروههای ترور بینالمللی دارند یعنی آمریکا و اسرائیل در سطح جهان برنامه میریزد که رئیس جمهور کجا را بدزدد کجا را ترور کند استکبار دارد جهانی عمل میکند جهانی ترور میکند باید جنبش مقاومت جهانی به دفاع از حقوق بشر و حقوق ملتها جهانی عمل کند اگر وقتی بیت رهبری را میزند کاخ سفید بخورد حالا از اینجا نه از داخل خود امریکا یا همان اطراف دیگر نمیگوید فهرست بعدی را هم بستیم مجلس را زد کنگره را بزند قوانین بینالمللی همین را میگوید الان میگوید هر کاری او میکند شما میتوانید بکنید سازمان ملل بود کجا بوده اصلاً؟ رئیس هم یه مشت آدمهای بزدل، رشوه بگیر، دست نشانده هستند گاهی حرفهای حقوق بشری میگویند ولی عملاً رئیس جمهور یک کشوری را دزدیدند هیچی نمیگوید به ما حمله میکند هیچی. میگوید نفت عراق، نفت ایران مال من است نفت ونزوئلا مال من است هیچ کس به آنها چیزی نمیگوید، میخواستم بگویم علی (ع) در صحنه این را بدانید این مال همین الان است مال ۱۴۰۰ سال پیش نیست.
سؤال: غدیر را اشاره کردید و به مناسبت آن فرازهایی از بیانات حضرت امیر را فرمودید. مناسبت مهم دیگری که پشت سر گذاشتهایم، سالگرد ارتحال حضرت امام بود و نگاهی که امام به مردم داشتند، به مقاومت داشتند، به هوشیاری داشتند. امام چه نکاتی را در زمان حیاتشان متذکر بودند؟
رحیم پور ازغدی: یک امام قلابی و تبلیغاتی داریم که میگردند حرفهای معمولی که ایشان گفتهاند و بقیه هم گفته و هیچکس مخالف آن نیست تکرار میکنند. یک صحبتهایی از امام است که خیلیها جرأت نمیکنند بگویند و بشنوند، یعنی اگر آنها اعلام هم شوند و نگویند که اینها را امام گفته است، ممکن است متهمشان کنند به اینکه ضدانقلاب و ضد امام هستند. ازجمله این بیانیههای یکسال آخر عمر شریف امام، یک جبهه جهانی را گشود که بعد از ایشان هم آقای خامنهای امام شهید بزرگوار، رهبری کرد و یک جبهه جهانی را در کل دنیا سازماندهی کرد، جبهه مقاومت جهانی تشکیل کرد و رهبری کرد وسازماندهی کرد، اول امام این جبهه را گشود. همان سالی که در حج رژیم آل سعود به دستور امریکا، حجاج را به گلوله بستند و کشتند و قتل عام کردند، فقط برای اینکه اینها گفتند مرگ بر امریکا و اسرائیل، مرگ بر آل سعود که نمیگفتند، بعد که اینها زدند و صدها نفر را کشتند گفتند مرگ بر آل سعود.
۳۰۰ و خردهای حجاج ما بودند و ۱۰۰ و خردهای هم حجاج کشورهای مسلمان دیگر بودند. امام حتی قبل از آن و قبل از پیام قطعنامه که گفته شد جنگ تمام شد، آنجا میگوید جنگ اصلی و نبرد اصلی با امریکا است. همانجا امام گفت دانشجویان را نفرستید کشورهایی که سابقه استعماری دارند، یعنی امریکا و انگلیس و اینها. بعد از انقلاب بیشترین اعزامهای ما به همین کشورها بود که چوب آن را هم خوردیم، باز هم خواهیم خورد. گفت یک بخشی از این شهرهایی که در جنگ خراب شدهاند را بعنوان موزه نگه دارید، پولش را به صاحبانشان بدهید، بمانید که نسلهای بعد در کتابهای تاریخ فقط نخوانند که جنگ بود و بروند و ببینند، نکردند، از جنگ هیچ چیزی نگه نداشتهایم. الان در اروپا بروید، کشورهای مختلف از جنگ جهانی ۸۰ سال پیش وسط میدان ساختمان خرابه را شیشه کشیدند و نگه داشتهاند که به نسلهای آینده نشان بدهند. هنوز دارند از جنگ جهانی دوم فیلم میسازند، منتها فیلمهایی که خیلی از آنها واقعیت ندارد و گزارش گذشته نیست، آتش تهیه برای آینده است، افکار عمومی را مدیریت کنند. امام گفت باید بروید هستههای حزب الله را در سراسر دنیا تشکیل بدهید، هستههای مقاومت در کل جهان، ۵ قاره، امام گفت سنگرهای کلیدی جهان را باید فتح کنید، الان بخشی از آن فتح شده است، یعنی از لبنان و غزه تا باب المندب تا کجا و کجا الان ایران نفوذ معنوی دارد.
ما امپراطور اقتصادی و نظامی ممکن است هنوز نشدهایم و باید بشویم، منظورم قدرت بین الملل و نه استکبار، اما ما الان ابرقدرت ایدئولوژیک انقلابی در افکار عمومی دنیا هستیم. شما گزارشهایی که میدهند را حتماً دیدهاید که الان ایران در همه کشورهای دنیا محبوب است و به ایران افتخار میکنند. میگویند شما دارید به نمایندگی از همه ما میجنگید، بله این جنگ نیابتی است، ایران به نیابت از همه مظلومان جهان دارد میجنگد و امریکا و اسرائیل به نیابت از همه مستکبران جهان، واقعاً دنیا دوقطبی شده است. حالا امام چه میگفت، میگفت متأسفانه مشکل ما این است که شاه را برداشتیم ولی کسانی هستند در جامعه و در حکومت که خواب آمریکا را میبینند، خدا بیدارشان کند. میگفت این با خداپرستی سازگار نیست، اینکه امریکا پرستی، دلارپرستی، نمیتوانید هم سکه پرست باشید و هم خدا پرست، اینها حرفهای صریح امام است. بعد میگفتند ممکن است بعضی از روحانیون هستند و همین حرفها را میزنند، امام گفتند کراراً گفتهام روحانی نمای غیر مهذب از ساواکیها خطرناکتر است. آخوندی که روی هوای نفس برای اینکه برای او کف بزنند و صلوات بفرستند یک حرف مفتی را میزند. میگویند سازش با ظلم چرا، میدانید در روایتهای ما پیامبر اکرم فرمودند ظلم پذیر شریک ظالم است و آن کسی که به آن ظلم میشود و ظلم را میپذیرد با ظالم هر دو به جهنم میروند یعنی مقاومت نکنید خودت هم در ظلم شریک هستی.
امام میگفت هنوز بعضیها نمیدانند سازش با امریکا و سازش با ظالم، ظلم به همه مظلومین است. وقتی با ظالم دست میدهید، به همه مظلومان عالم ظلم میکنید، وقتی با اسرائیلیها به میدان ورزش میروید، در آن میدان دارید از وسط چرک و خون دهها هزار کودک و زن قربانی برمی داری که به گردن نحس ات بیندازی. میگوید اینهایی که به ما میگویند با امریکا سازش کنید یا جاهل هستند و یا مزدور هستند. بعد خطاب به یک عدهای که میگویند امریکا قوی است، ما ضعیف هستیم، نکنید، بس است، تحریک اش نکنید، میگویند شما هم اومال امریکا هستید منتها بعضیها خودشان هم ملتفت نیستند که دارند به ارتش دشمن خدمت میکنید. یک عاملی داریم که مستقیماً از سفارت امریکا دستور میگیرد، یک عاملی داریم که برای امریکا کار میکند و خودش هم نمیفهمد، خودش نمیفهمد که علیه ملت خودش دارد خیانت میکند، ولی بعضیها میفهمند. بعضیها میگویند یک مقدار تعظیم و خضوع کنید شاید دل اش به رحم بیاید، این حرفها را چهل سال پیش امام گفته است، هنوز این تیپ افکار هستند، میگوید هرچه بیشتر برای این ظالم خضوع کنید، ظالم وحشیتر میشود، بیشتر فشار میآورد. فکر نکنید وقتی وا میدهید او دل اش به رحم میآید، او بیشتر تحریک میشود که میشود پس بیشتر زد. وقتی مهیا میشوید برای جلوگیری از ظالم او عقب میرود، اگر میبینید او به شما لبخند میزند، برای این است که نمیتواند شما را پاره پاره کند یعنی وقتی در دهن اش میزنید مؤدب صحبت میکنند.
والا اگر بگویید به ما رحم کن، بعد ببینید چه کار میکند. امام به مردم فرمودند، هرچه زیادتر فشار بیاورید به نفع خودتان است، هرچه بیشتر به دشمن ضربه بزنید به نفع شما است، کمتر ضربه میخورید، هرچه بیشتر امتیاز بدهید، بیشتر ضربه میخورید. یک قدم عقب بروید او جلوتر میآید، یک قدم جلو بروید تا او عقب برود، این سنت الهی است. امام میگوید ادعای من نیست، این سنت خداوند در طول تاریخ است بروید و گذشته را ببینید. یک عده در خانههای مجلل راحت بی درد آرمیدهاند، فارغ از رنجها و مصیبتهای جان فرسای مردمی که ستون محکم انقلاب هستند، همین کسانی که الان در خیابانها هستند، بی درد نسبت به درد پابرهنههای محروم. یک بخشی از جامعه همواره فقط ناظر بر حوادث بودهاند، از دور هم دستی بر آتش نداشتهاند. نباید اجازه بدهید اینها برای این کشور تصمیم بگیرند، نباید به مسئولیتهای کلیدی وارد شوند. اگر به آنجا راه پیدا کنند شما و انقلاب و کشورتان را یک شبه میفروشند. مراقب باشید چه کسانی دارند برای شما تصمیم میگیرند، حاصل همه زحمتهای این ملت را برباد خواهند داد، چون آنها عمق راه طی شده و آن سختیها را ندیدهاند و یک پیروزی مفت به دستشان است.
یک جمهوری اسلامی میبینند، نمیدانند که قرنها تبعید و شکنجه و تجاوز واعدام و قتل عام بود، چقدر آدمها در قرنها ضربه خوردهاند تا به این جمهوری اسلامی رسیدهایم و توانستیم در نقطهای از کره زمین کنترل آن را به دست بگیریم. همه جا کنترل به دست مستکبران است و نوکران آنها است، ایران هم بود. امام میگوید نمیفهمید این راه طی شده چقدر سخت بود، چه تعداد فرق و سینه شکافت تا این نظام و ملت به این عزت رسید و حال به دست از خدا بی خبرانی که هیچ چیز ندیدهاند و هیچ هزینهای ندادهاند و از همه زجرها و غربتهای مبارزان و التهاب و بی قراری مجاهدانی که برای مرگ و نابودی ظلم بیگانه دل به دریای بلا زدهاند، غافل و بی خبرید. میگویند به مسئولین جمهوری اسلامی در آینده میگویم، با خودتان میگویید مردم مشکل دارند، تحمل ندارند، مردم کوتاه میآیند، مردم خسته شدهاند، میگویند این مردم را من میشناسم، قبل از شما هم کسانی این حرفها را زدهاند، شما خسته میشوید. همین حرفی که رهبر شهیدمان گفت که خدا مردم را مبعوث میکند، اصل این حرف از امام بود، ایشان هم همان امام دوم بود. امام میگوید که این ملت خسته نمیشوند به شرط آنکه مسئولان آن خسته نشوند.
بعد میگوید هرکس خسته شده است، بهانه نیاورد که مردم فلان هستند، خسته شدی خودت برو کنار کسان دیگهای بیایند که خسته نیستند میدانید حتی زمان جنگ بعضیها که در مسائل جنگ هم داشتند زحمت میکشیدند آمد پیش امام گفتند مردم خسته شدند مثلاً سال پنجم جنگ، کربلای پنج بود پیروزی بدست آمد بیشترین تلفات جنگ آن موقع عراق داد ما هم بیشترین شهیدمان را دادیم ولی پیروزی با ما بود بعد میگوید آمدند پیش امام و گفتند خیلی شهید دادیم و از این بیشتر نمیشود، اما گفت همه مردم خسته شدند یا تو، این تعبیر از امام نقل شد پیرمرد هشتاد و چند ساله گفت اگر شماها خسته شدید بروید من خودم میآیم گفت بعضیها خسته شدند خودشان مشکل دارند یادشان میرفت اهداف تا قطع تمام وابستگیها، با تمام ابرقدرتها مبارزات را باید ادامه بدهید هیچ کس نباید بتواند بعد از این آینده ایران را تحریم کند یا تسلیم کند باید قوی بشوید به تمام ابرقدرتها اعلام کنید مبارزات آشتیناپذیر ملت ما علیه مستکبران تا پیروزی ادامه خواهد یافت همان موقع هم اعتقاد نداشتند یک عده این حرفها را، امام میگوید دوام و قوام جمهوری اسلامی بر پایه سیاست همین استقلال و مبارزه است و اگر از این سیاست عدول کنید به اسلام و ایران و به همه مسلمانان و مستضعفان جهان خیانت کردید و وضع دنیای شما هم بهتر نخواهد شد بدتر خواهد شد میآیند حاکم میشند هم انتقام میگیرند لهت میکنند هم میآیند برای غارت کردن نمیآیند برای خدمت کردن که میگویند اگر خیانت کنید عزت و اعتبار و استقلال ایران و ملت قهرمان ایران بر باد خواهد رفت و خدا از شما نخواهد گذشت بعد ببینید مردم الان در صحنه هستند مسئولین هم اکثرشان همینطور خوبند خطاب به بعضیها که قبلاً هم زمان برجام هم همین تیپها بود و همیشه بودند زمان اول انقلاب هم بازرگان و بنی صدر این حرفها را بازرگان به امام میگفت مرگ بر آمریکا و اسرائیل و اینها برای چی میگویید باید فقط بگوییم مرگ بر شوروی و کمونیستها و برویم زیر سایه آمریکا بالاخره اینها کلیسا و خدا اینها را قبول دارند، اینقدر ساده لوح خوب الان ترامپ هم میرود کلیسا، اوباما هم میرفت، چند میلیون مسلمان چند میلیون انسان را تو همین ده پانزده سال کشتند به ده کشور مسلمان حمله کردند ما یازدهمی هستند که گفتند این را دیگر برداریم دیگر هیچکسی جلوی ما نیست.
سوال: مناسبت انتخاب رهبری شهید را به رهبری هم داشتیم دوست داشتم که برخی از فرازهای ایشان هم به آن بپردازیم؟
رحیم پور ازغدی: شد بهانه نیار که مردم فلان هم خسته شدی خودت برو کنار کسان دیگهای هم که خسته نشه میدونید حتی زمان جنگ بعضیا که تو مسائل جنگ هم داشتن زحمت میکشیدند آمد پیش ما گفتم مردم خسته شدم مثلاً سال پنجم جنگ و اینا کربلای پنج بود پیروزی بدست آمد بیشترین تلفات جنگ اون موقع عراق داد ما هم بیشترین شهید مورد داد ولی پیروزی با ما بود پیروزی سه نشود بعد میگه هرکس خسته شده بهانه نیار که مردم فلانا خسته شدی خودت برو کنار کسان دیگهای هم که خسته نشه میدونید حتی زمان جنگ بعضیا که تو مسائل جنگ هم داشتن زحمت میکشیدند آمد پیش ما گفتن مردم خسته شدهاند مثلاً سال پنجم جنگ و اینا کربلای پنج بود پیروزی بدست آمد بیشترین تلفات جنگ اون موقع عراق داد ما هم بیشترین شهید ملک داد ولی پیروزی با ما بود پیروزی آماده پیش امام گفتن آقای خیلی شهید دادیم و از این بیشتر نمیشه بناب بدم خسته شدم عین ما گفت همه مردم خسته شدن و تو اگر این تعبیر از امام نقل شد پیرمرد هشتاد و چند ساله گاهی شماها خسته شدید برید من خودم میام گفت بعد و خسته شدم خودشون مشکل دارن یادشون میرفت اهداف تا قطع تمام وابستگیهای بتمام با تمام ابرقدرتها مبارزات را باید ادامه بدید هیچ کس نباید بتونه بعد از این قدر از آینده ایران را تحریم کند یا تسلیم کند باد قوی بشید به تمام ابرقدرتها اعلام کنید.
مبارزات آشتیناپذیر ملت ما علیه مستکبران تا پیروزی ادامه خواهد یافت همون موقع به اعتقاد نداشتن یار فرو، اما میگه دوام و قوام جمهوری اسلامی بر پایه سیاست همین استقلال و مبارزهاش و اگر از این سیاست عدول کنید به اسلام و ایران و به همه مسلمانان و مستضعفان جهان خیانت کردید و وضع دنیای شما هم بهتر نخواهد شد بدتر خواهد شد میشه میام بیدفاع حاکم میشن هم انتقام میگیرن لهت میکنن هم میان برای غارت کردن نمیان برای خدمت کردن که میگه اگر خیانت کنید عزت و اعتبار و استقلال ایران و ملت قهرمان ایران بر باد خواهد رفت و خدا از شما نخواهد گذاشت بعد میگن که اینان دارم ببینید مردم الان تو شانه مسئولم اکثرشون همینطور خوبن خطاب به بعضیا که قبلاً هم زمان بر جامعه که پاپ بود دیگه الانم ممکنه باشن بعد همیشه بودن زمان اول انقلاب هم بازرگان را بنی شادم یا فرو بازرگان به امام میگفت میگفت و مرگ بر آمریکا و اسرائیل و اینا برای چی میگی باید بگیم مرگ بر فقط شوروی کمونیستها و بنزین شا آمریکا اینا بالاخره کلیسا و خدا اینا رو قبول دارن اینقدر ساده لوح که الان نه احترام و میره کلیسا و با ما هم میرفت چند میلیون مسلمان چند برای انسان رو تو همین ده پانزده سال کشتن به ده کشور مسلمان حمله کردن ما یازده میشه که گفتن این دیگه برداریم دیگه هیچکسی هم نیست چون یک ربع تا پایین گفته بودم فرصت داریم و مناسبت انتخاب رهبری شهید رو به رهبری هم داشتیم دوست داشتم که برخی از فرانسه ایشون هم بهش بپردازیم روشن بشه پس من امام و خط امام روشن شود.
ما تو بخش اول گفتیم غدیر بله چه رهنمود و ارمغانی برای عراق ما در برای حضرت و، چون سالگرد امام علی امام چی میگفت راجع به این قضیه امام میگه که من از مردم نگران نیستم خیلی عجیبهها و تعلیق ما فشار جلسه ما اون موقع که شما یادتون لیگ بودیم دیگه رو سفید فیلمشو من مات یادتون هم هیچی نبود اونی هم که بود همش شفا کوپن بود که اقتصاد اونموقع ما با الان، اما میگه من مردم نمیترسم من از خیانت بزرگان میترسم خیلی عجیب حالا اون موقع نظر به آقای منتظری و تیپهای بود میگه تا خیانت بزرگان نباشند قدرتهای خارجی نمیتوانند حتی یک سنگر از کشور را تصرف کنند خیانت است که باعث میشود راه دشمن به نفوذ و پیروزی باز شود خیانت است که راه دشمن را باز میکند اگر یک دولت اگر مسئولان اگر علم تعبیر امام دولت خطاب به دولت اون موقعها بود حالا خطاب به همه دولتها امام راجع به همه دولتها صحبت میکنه میگه اگر یک دولت غیر خائن باشد راه باز نمیشود برای دشمن که آنها بیایند و منافع این ملت را ببرند و بسوزانند و نابود کنم تو حتی ریختم هرجا نگاه کنید وقتی حمله کردند و بیرون یک شهری دژی قلعهای از بیرون معمولاً نتونستن و که از داخل از داخل قلعه و دژ در رو باز کرد و رفت، اما میگه من از من به ملت خاطرم از ملت جمع اکثر ملت آن روزی که مسئولین ما توجه به کاخ پیدا کردهاند پیدا کند آن روز باید فاتحه این ملت و این کشور را به این دولت را بخوان یعنی وقتی که بعضی مسئولان گرفتار مسائل تجملات و اشرافیگری و فساد مالی و اینا بشن اینو میگن که آقا و تشریح شد و چیزی ندارن مثل مردم اونا مقاومت میکند میگه آن روزی که از آن روزی که دولتهای ما مسئول نمایان کلاً حکومت توجه به کاخ پیدا کنند آنروز فاتحه این دولت و ملت را بخوانید اینا تسلیم میشن تو مادی شدن روز که رئیسجمهور ما دولت وزرای وکلای ما خدای نخواسته از خوی کوخنشین بیرون بروند به کاخنشینی آنروز انحطاط برای خودشان و هرکس اطرافشان و با آنها تماس سرعت پیدا میشود مادر مشروعیت این کاخنشینها را دیدیم که چگونه به ما خیانت کردند و بعد از او هم همینطور میگه از شر رضاخان و محمدرضا خلاص شدید.
از شر تربیتشدگان غرب به این زودی نجات نخواهید یافت و روز عید غدیر راجع به احتمال حذف تعبیر امامی همچین تعبیراتی رو کرده که ما دنبال اون مولایش تیم که خودش گفت من بیست ساله نبودم از قبل از بیست سالگی دارم میجنگم و بدن مجروح جانباز تا الان که بیش از شصت سالمه بعد به من بچهها میگن این تاکتیک جنگی سرش نمیشه سیاست سرش نمیشه من بیست سالم نبود تو جبههها میجنگیدم الانم شصت سالم گذشته و توجیههای هم بد به من متلک میگن اینم نگاه امام خیلی متشکرم عرض کردم، چون به مناسبت سالگرد انتخاب رهبر شهید را به رهبری امت پشت سر گذاشتیم اون خیلی فرصت مغتنمی است که برخی از دیدگاههای رهبر شهید را راجع به مقاومت و استقامت ملت کشور عزم نشن میخوام، چون میلاد حضرت موسیبنجعفر سلامالله علیهما است به یک نکته یادداشت کردم از بیانات تحلیلهایی که شش هفت دقیقه فرصت حمایت امام شهید ما در مورد موسی بن جعفر و سیره سیاسی عرب داشت این بحث انسان دویست و پنجاه ساله که ایشون داره که میگه که تمام ائمه روشهای اخلاقی عبادی عرفانشان، نمازشان، جهادشان، سیاستشان همه اینا را یک کاسه ببینید و یکپارچه ببینید در مورد هر نفر و همه اینا یه نفرند در دوازده موقعیت و ما در طول تا تاریخ موقعیتی تقریباً غیر از این دوازده موقعیت هیچکس نداره یعنی تا یا در موقعیت پیامبری و در موقعیت امیرالمؤمنین قبل از حاکمیت یا بعد از حاکمیت یا در موقع امام مجانی که حکومت حد سرنگون شده یا در موقعیت امام حسینی که علیه حکومت باطل قیام مسلحانه کردیم یا زمان امام سجاد که نفس نمیتونی بکشی که امام سجاد فرمود بعد عاشورا فقط سه چهار نفر در، اما میپلکد هم تو زمان تکتک ائمه خوب، اما میگه که اطیعوا حالا تعبیری این شورش موسوی جف اشعار مولانا عرض کنم که م ط و به سوی انسان دویست و پنجاه ساله میگه که این نگاههایی که بعضیها دارند به ائمه از جمله به ایشون و بههمه اهل بیت اصلاً مثل که تکه تکه کردن فرینگس نشوند بعد میگه هرکس خسته شده بهانه نیاره که مردم فلانن. خسته شدی خودت برو کنار کسان دیگری بیان که خسته نشن میدونید حتی زمان جنگ است که در مسائل جنگ هم داشتن زحمت می کشیدند.
رحیم پور ازغدی: ما در بخش اول گفتیم غدیر چه رهنمود و ارمغانی برای ما دارد و چون سالگرد امام است و امام چی میگفت راجع به این قضیهها امام میگوید که من از مردم نگران نیستم خیلی عجیبهها توی اوج جنگ و فشار ما اون موقع که شما یادتان است هیچی نبود اونی هم که بود همش کوپن بود اصلا اقتصاد آن موقع ما با الان ... امام میگوید من از مردم نمیترسم من از خیانت بزرگان میترسم خیلی عجیب است حالا اون موقع نظر به آقای منتظری و این تیپها بود میگوید تا خیانت بزرگان نباشند قدرتهای خارجی نمیتوانند حتی یک سنگر از کشور را تصرف کنند خیانت است که باعث میشود راه دشمن به نفوذ و پیروزی باز شود خیانت است که راه دشمن را باز میکند اگر یک دولت، خطاب امام به دولت آن موقعها بوده خطاب به همه دولتها امام راجع به همه دولتها صحبت میکند میگوید اگر یک دولت غیر خائن باشد راه باز نمیشود برای دشمن که آنها بیایند و منافع این ملت را ببرند و بسوزانند و نابود کنند توی تاریخ هر جا نگاه کنید وقتی حمله کردند از بیرون یک شهری دژی قلعهای از بیرون معمولاً نتوانستند مگر این که کسی از داخل قلعه و دژ در را باز کرده برایشان امام میگوید من به ملت، از ملت خاطرم جمع است اکثر ملت آن روزی که مسئولان ما توجه به کاخ پیدا کنند آن روز باید فاتحه این ملت و این کشور را و این دولت را بخوانیم یعنی وقتی که بعضی مسئولان گرفتار مسائل تجملات و اشرافیگری و فساد مالی و اینها بشوند اینها میگویند که. والا کسانی که چیزی ندارند مثل مردمند آنها مقاومت میکنند میگوید آن روزی که دولتهای ما مسئولان ما کلاً حکومت توجه به کاخ پیدا کنند آن روز فاتحه این دولت و ملت را بخوانید اینها تسلیم میشوند، چون مادی شدند آن روز که رئیس جمهور ما، دولت وزرا، وکلای ما خدای نخواسته از خوی کوخنشینی بیرون بروند به کاخنشینی آن روز انحطاط برای خودشان و هرکس اطرافشان هست و با آنها تماس هست پیدا میشود ما در مشروطه این کاخنشینها را دیدیم که چگونه به ما خیانت کردند و بعد از اون هم همینطور میگوید از شر رضاخان و محمدرضا خلاص شدید از شب تربیتشدگان غرب به این زودی نجات نخواهید یافت و روز عید غدیر راجع به احتمال راجع به حضرت امیر امام چنین تعبیراتی را کرده که ما دنبال آن مولایی هستیم که خودش گفت من بیست ساله نبودم از قبل از بیست سالگی دارم میجنگم و بدنم مجروح است جانباز است تا الان که بیش از شصت سالمه بعد به من بعضیها میگویند این تاکتیک جنگی سرش نمیشود سیاست سرش نمیشود من بیست سالم نبود توی جبههها میجنگیدم الان هم شصت سالم گذاشته و در جبههها هستم بعد به من متلک میگویند این هم نگاه امام.
سوال: چون مناسبت سالگرد انتخاب رهبر شهید را به رهبری امت پشت سر گذاشتیم خیلی فرصت مغتنمی است که برخی از دیدگاههای رهبر شهید را راجع به مقاومت و استقامت ملت کشور از زبان شما بشنویم؟
رحیم پور ازغدی: من چون میلاد حضرت موسیبنجعفر سلامالله علیهما است یک نکته یادداشت کردم از تحلیلهای امام شهید ما در مورد موسی بن جعفر و سیره سیاسی اهل بیت داشت این بحث انسان دویست و پنجاه ساله که ایشان دارد که میگوید که تمام ائمه روشهای اخلاقی عبادی عرفان شان، نمازشان، جهادشان، سیاستشان همه اینها یک کاسه ببینید و یکپارچه ببینید در مورد هر نفر و همه اینها یک نفرند در دوازده موقعیت و ما در طول تاریخ موقعیتی تقریباً غیر از این دوازده موقعیت هیچکس ندارد یعنی یا در موقعیت پیامبری و یا در موقعیت امیرالمؤمنین قبل از حاکمیت یا بعد از حاکمیت یا در موقعیت امام حسنی که حکومت حد سرنگون شده یا در موقعیت امام حسینی که علیه حکومت باطل قیام مسلحانه کردیم یا زمان امام سجاد که نفس نمیتوانی بکشی که امام سجاد فرمود بعد عاشورا فقط سه چهار نفر دور ما میپلکیدند هم تو زمان تکتک ائمه حالا تعبیر ایشان راجع به موسی بن جعفر علیه السلام را عرض کنم در همین بحثهای انسان دویست و پنجاه ساله میگوید که این نگاههایی که بعضیها دارند به ائمه از جمله به ایشان و به همه اهل بیت اصلاً مثل اینکه که تکه تکه کردند فریم به فریم لحظهای میبینند مسائل را نمیفهمند که این یک شخصیت یکپارچه است و اینها متصل بودند به هم و همه شان در یک مسیرند و هدف همه توحید و عدالت هست میدانید میشود گفت که امام شهید در بین علما و روحانیون ما در حوزهها اولین کسی بود که نگاه تحلیلی و استدلالی برای ایجاد رابطه امام و امتی با ائمه بود بقیه همه تاریخ خیلیها میگویند روایت نقل میکنند تحلیل نمیکنند ایشان جزو اولین کسانی است زمانی که ما نوجوان بودیم اصلا کس دیگری نمیشناختیم حالا غیر روحانیون هم بودند چند نفری، اما منسجم و مستحکم صحبت نمیکردند گاهی هم چرا آنها هم موثر بودند، اما ایشان اول کسی بود که در مشهد حالا من با تعبیر ایشان که چرا کسانی با اسم تشیع و حب اهل بیت با سیره ائمه گزینشی برخورد میکنند یک جا میگوید طرف مثلا حدیث میبیند از موسی بن جعفر علیه السلام یک بعدش را میبیند دو سه بعدش دیگرش را نمیبیند مثلا یک حدیثی که در منبرها نقل میکنند که حضرت موسی بن جعفر در کوههای شام در یک غاری با یک راهب مسیحی روبه رو شد و او را مسلمان کرد این خوب بله خیلی مهم است خیلی مهم است، اما سوال از خودش نمیکند که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در غار در کوههای فلسطین و سوریه چه کار میکرده و بعد میگوید که قبل و بعد حدیث را نگاه نمیکنند و چند حدیث دیگر را که ایشان مخفی بود و تحت تعقیب بود و میخواستند بکشند ایشان را قویترین حکومت جهان حکومت هارون بود میدانید ابرقدرت دنیا بود این که خورشید در سرزمین ما غروب نمیکند این حرف هارون بود که ما دو طرف کره زمین ابرقدرتیم که قرنها بعد گفت شاه انگلیس این حرف را آن وقت فکر نمیکند که ایشان سالها قبل از زندان و بازداشت بشود سالها مخفی بوده که پیدایش نکنند و داشته سازمان دهی میکردند در روستاها و افرادشان را شناسایی میکردند و به سوالات دینی جواب میدادند کادر سازی میکردند، شبکههای مالی ایجاد میکردند و جبهه مقاومت را داشتند سازمان دهی میکردند خیلی اینها عجیب است آنوقت شهید خامنهای میگویند که چرا این روایتها را درست نمیبینید و جامع نمیبینید ایشان تحت تعقیب تمام دستگاههای حاکم تحت تعقیب جاسوسها بودند و با لباس مبدل از این روستا به آن روستا با لباس مبدل و به صورت ناشناس رفته توی یک غاری آنجا دیده که راهب مسیحی مشغول ریاضت و روزه است باز آنجا که دیگر این مسئله سیاسی نیست ازاخلاق و رفتار و گفتوگو با او مسلمان میشود و شیعه اهل بیت میشود یعنی اوج کار فرهنگی و اخلاقی و نظامی.