نشریه آمریکایی «ایر‌اند اسپیس فورس» در گزارشی نوشت: حملات موشکی ایران به مرکز عملیات هوایی مشترک آمریکا (CAOC) در پایگاه هوایی العدید قطر به شدت آسیب زده و آن را غیرفعال کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در گزارش نشریه «ایر‌اند اسپیس فورس» به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی و چند مقام آگاه که خواستند نام آنها فاش نشود، آمده است: مرکز فرماندهی که بیش از دو دهه عملیات هوایی مشترک آمریکا در خاورمیانه را اداره می‌کرد، در طول جنگ ایالات متحده با ایران به طور مستقیم هدف قرار گرفته و به شدت آسیب دیده است.

این گزارش می‌افزاید: چندین موشک ایرانی در هفته‌های اولیه جنگ به مرکز عملیات هوایی مشترک آمریکا در پایگاه هوایی العدید قطر اصابت کرده و آن را غیرقابل استفاده کرده‌اند.

نشریه «ایر‌اند اسپیس فورس» در پایان گزارش خود با اشاره به اینکه خسارت به مرکز عملیات هوایی مشترک آمریکا در پایگاه هوایی العدید قطر قبلاً گزارش نشده بود، نوشت: سخنگوی ستاد مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) از اظهارنظر در خصوص این موضوع، خودداری کرده است.

روزنامه نیویورک تایمز پیشتر در گزارشی با اشاره به هزینه سنگین حملات ایران به دارایی‌های نظامی آمریکا در منطقه نوشته بود: از جمله حملات قابل توجه ایران، هدف قراردادن یک سامانه رادار هشدار اولیه آمریکایی در «پایگاه العدید» قطر است.

این روزنامه آمریکایی با تاکید بر این نکته که زیرساخت‌های ارتباطی ارتش ایالات متحده بسیار محرمانه است و همین امر تعیین دقیق هدف قرار گرفتن آنها در نتیجه حملات ایران را دشوار می‌سازد، می‌افزاید: تهران قصد داشته توانایی ارتش ایالات متحده در برقراری ارتباط و هماهنگی را مختل کند.

ایران همچنین به سه گنبد راداری در «کمپ عریفجان» (پایگاه نیروی زمینی ایالات متحده در کویت) حمله کرده است. بر اساس تصاویر ضبط شده پس از حملات، در پایگاه هوایی «علی السالم» در کویت، دست‌کم ۶ ساختمان یا سازه در مجاورت زیرساخت‌های ارتباطات ماهواره‌ای آسیب دیده یا تخریب شده‌اند.

به گفته یک مقام کنگره، ارزیابی پنتاگون نشان می‌دهد که هزینه حمله ایران به مجتمع ستاد ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده در بحرین، حدود ۲۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.