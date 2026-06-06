معاون نخست‌وزیر روسیه با اشاره به گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تعلیق عضویت ارمنستان در اوراسیا همزمان با تلاش‌های ایروان برای پیوستن به اتحادیه اروپا، گفت: در پیمان اقتصادی اوراسیا رویه‌ای برای خروج از اتحادیه یا تعلیق عضویت یک عضو تعیین نشده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، الکسی اُوِرچوک در گفت‌و‌گو با خبرگزاری روسی اینترفکس افزود: امکان اعمال چنین تدابیری تا زمان برپایی نشست بعدی شورای عالی (سران) اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ماه دسامبر (آذر- دی ۱۴۰۵) بررسی خواهد شد.

اُوِرچوک گفت: ما اکنون بررسی خواهیم کرد که تعلیق عضویت به چه معناست؛ همه این موارد باید تا ماه دسامبر از نظر حقوقی با دقت بسیار بررسی شود.

نشست شورای عالی (سران) اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیش از این روز جمعه هشتم خرداد ۱۴۰۴ در حالی برگزار شد که موضوع تداوم عضویت ارمنستان در این اتحادیه با توجه به اراده ایروان برای عضویت در اتحادیه اروپا به یکی از مباحث داغ در فضای رسانه‌ای منطقه تبدیل شد.

ارمنستان پیش‌تر علاقه‌مندی و تعهد خود را برای پیوستن به اتحادیه اروپا اعلام کرده و به طور همزمان نیکول پاشینیان نخست‌وزیر این کشور گفته است که ایروان قصد خروج از اتحادیه اقتصادی اوراسیا را ندارد و تا حد امکان، عضویت در هر دو اتحادیه را با یکدیگر تلفیق خواهد کرد.

با وجود این اظهارات و نیز سخنان معاون نخست وزیر ارمنستان در نشست شورای عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا مبنی بر تداوم همکاری ایروان با این اتحادیه، سران چهار کشور دیگر عضو (رؤسای جمهور روسیه، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان) بیانیه صریحی در این باره صادر کردند.

در این بیانیه که در تارنمای کرملین منتشر شد، به اقدامات جمهوری ارمنستان درباره آغاز روند پیوستن به اتحادیه اروپا از جمله تصویب قانونی در سال ۲۰۲۵ و امضای آن توسط رئیس‌جمهور این کشور اشاره و یادآوری شده است که اهداف ایروان برای پیوستن به اروپا در بیانیه مشترک پس از نخستین اجلاس ارمنستان و اتحادیه اروپا در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ تائید شد.

رؤسای جمهور روسیه، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان با اشاره به تلاش‌های ارمنستان دیگر عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای عضویت در اتحادیه اروپا در این بیانیه تصریح کردند که با در نظر گرفتن خطرات قابل توجه برای امنیت اقتصادی کشور‌های عضو اتحادیه اوراسیا، در جلسه بعدی سران این اتحادیه در آذر – دی ۱۴۰۵ درباره پیامد‌های احتمالی تعلیق پیمان این اتحادیه در رابطه با جمهوری ارمنستان بررسی خواهد شد.

سران چهار کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا همچنین بر لزوم برگزاری هرچه سریعتر همه پرسی ملی در جمهوری ارمنستان در مورد پیوستن به اتحادیه اروپا یا ماندن در اتحادیه اقتصادی اوراسیا تأکید کردند.

پس از ارسال این پیام صریح از نشست سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا به میزبانی آستانه، دفتر مطبوعاتی نخست وزیری ارمنستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که ولادیمیر پوتین و نیکول پاشینیان طی یک تماس تلفنی توافق کردند که گفت‌و‌گو و رایزنی‌ها میان دو کشور را در دیداری حضوری ادامه دهند.

خبرگزاری ریانووستی نیز در ارتباط با این تماس تلفنی به نقل از تارنمای خبری کرملین تصریح کرد که این دو مقام بلندپایه درباره نتایج نشست شورای عالی اقتصادی اوراسیا در آستانه نیز گفت‌و‌گو کردند.

پاشینیان نخست‌وزیر ارمنستان پیشتر با اشاره به این که روابط ایروان و مسکو در مرحله تحول قرار دارد، اطمینان داده بود که ارمنستان در شرایط کنونی می‌تواند روابط جدیدی با روسیه ایجاد کند

این اظهارات در حالی مطرح شد که وزارت خارجه روسیه پیشتر اعلام کرده بود در ارتباط با اقدامات ایروان برای نزدیک شدن به اتحادیه اروپا که به همکاری‌ها در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) آسیب وارد می‌کند، سفیر روسیه در ارمنستان برای انجام رایزنی به مسکو فراخوانده شده است.