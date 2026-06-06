بازده اوراق قرضه به شدت افزایش یافت، زیرا گزارش مثبتی از وضعیت اشتغال، این انتظار را تقویت کرد که فدرال رزرو مجبور خواهد شد در مقطعی از سال جاری نرخ بهره را افزایش دهد.

شاخصِ اِس‌اند‌پی 500، روز جمعه 2.6 درصد سقوط و اولین هفته‌ منفی خود را در 10 هفته‌ گذشته ثبت کرد. میانگین صنعتی دائوجونز 695 واحد معادل 1.4 درصد کاهش یافت. شاخص نزدَک نیز 4.2 درصد افت کرد.

کارشناسان اقتصادی اعلام کردند موج گسترده فروش در بازار سهام، اوراق قرضه و رمزارزها، بزرگترین عقب‌گرد ماه های اخیر را برای روند صعودی که در پی افزایش خوش‌بینی‌ها به تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ با ایران آغاز شده بود، رقم زد.