یک سند داخلی در اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که این اتحادیه در حال بررسی اعمال تحریم‌ علیه شماری از وزرای کابینه رژیم صهیونیستی و در رأس آنها ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی این رژیم است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد، ناظران و منابع آگاه این اقدام را «گامی بی‌سابقه» در هدف قرار دادن وزرای کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اشغالگر توصیف کرده‌اند و این اقدام می‌تواند راه را برای تحریم‌های گسترده‌تر اروپا علیه مقامات اسرائیلی باز کند.

بر اساس گزارش رسانه‌ها، در پیش‌نویس بیانیه نشست سران اتحادیه اروپا که قرار است در ۱۸ و ۱۹ ژوئن برگزار شود، آمده است که شورای اروپا بدرفتاری با فعالان «ناوگان جهانی صمود» در آب‌های بین‌المللی را به‌شدت محکوم خواهد کرد.

در این پیش‌نویس همچنین از ادامه بررسی اقدامات محدودکننده علیه وزرای افراطی که به نقض حقوق بشر تحریک می‌کنند سخن به میان آمده است. این تحرکات پس از آن شدت گرفت که بن‌گویر با انتشار ویدئویی که برخورد خشن با فعالان «ناوگان صمود» را نشان می‌داد، جنجال گسترده‌ای به پا کرد.

به گفته منابع دیپلماتیک، ایتالیا نخستین کشوری بود که به‌طور رسمی این موضوع را مطرح کرد و از کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواست نام بن‌گویر را به‌طور رسمی در دستورکار نشست سران اروپا قرار دهد.

پس از آن، فرانسه و اسپانیا نیز به این ابتکار ایتالیا پیوستند و سه کشور خواستار اعمال تحریم‌هایی شدید شدند که این تحریم‌ها شامل ممنوعیت سفر بن‌گویر و دیگر وزرای صهیونیست به کشور‌های عضو اتحادیه اروپا و همچنین مسدود کردن هرگونه دارایی مالی آنها در داخل اتحادیه است.

در مقابل، جمهوری چک اعلام کرده که با هرگونه تحریم علیه وزرای اسرائیلی مخالفت خواهد کرد و بر موضع سنتی خود در حمایت از تل‌آویو تأکید کرده است. پراگ همچنین احتمال استفاده از حق وتو را مطرح کرده؛ امری که می‌تواند مانع تصویب این تحریم‌ها شود، زیرا مخالفت یک کشور عضو برای متوقف کردن تصمیم کافی است.

در کنار چک، مواضع برخی کشور‌های دیگر از جمله بلغارستان، مجارستان و رومانی نیز هنوز قطعی نشده است. دیپلماسی اروپا در حال تلاش برای متقاعد کردن این کشور‌ها به تغییر موضع یا نرم‌تر کردن مخالفت‌هاست، اما این موضوع همچنان چالشی جدی باقی مانده است.

با نزدیک شدن به زمان برگزاری نشست سران اتحادیه اروپا در ۱۸ و ۱۹ ژوئن، سرنوشت این تحریم‌ها میان تمایل فزاینده برخی کشور‌های اروپایی برای پاسخگو کردن اسرائیل در قبال نقض‌ها و موانع سیاسی و رویه‌ای ناشی از حق وتوی برخی اعضا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

در همین حال، دولت ایرلند روز جمعه اعلام کرد ورود دو وزیر تندرو اسرائیلی، ایتامار بن‌گویر و بتسلئیل اسموتریچ، به این کشور ممنوع شده است. این تصمیم در پی اظهاراتی از سوی آنها اتخاذ شد که به تحریک برای نسل‌کشی فلسطینیان متهم شده‌اند.

روزنامه آیریش تایمز گزارش داد که مقامات ایرلندی دستور یافته‌اند از هرگونه تلاش این دو وزیر برای سفر به این کشور جلوگیری کنند. مایکل مارتین، نخست‌وزیر ایرلند نیز تصریح کرد که این ممنوعیت سفر اجرایی شده و دستور لازم برای جلوگیری از ورود این سیاستمداران اسرائیلی صادر شده است.