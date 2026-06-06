به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، گروهی به نام «Declassified UK» با انتشار نامه‌ای خطاب به مقامات دولتی انگلیس، از دولت خواسته‌اند که پایگاه داده‌ای برای ردیابی حدود دو هزار شهروند دوتابعیتی انگلیسی - اسرائیلی که برای خدمت ذخیره به ارتش اسرائیل فراخوانده شده‌اند، ایجاد کند. نویسندگان این نامه، هدف خود را حفظ امنیت عمومی و برقراری عدالت عنوان کرده‌اند.

آنها در نامه خود از وزرای دولت انگلیس خواسته‌اند که مسئولیت‌پذیر باشند و از این پس در فرودگاه‌ها، بازرسی‌های ثانویه و دقیقی برای هر کسی که با گذرنامه اسرائیلی یا از طریق پرواز‌های فرودگاه «بن‌گوریون» وارد انگلیس می‌شود، انجام دهند.

نویسندگان نامه مدعی شده‌اند که افرادی که از جنگ بازگشته‌اند، ممکن است در میان مردم عادی، از جمله در بیمارستان‌ها، مدارس و ادارات پلیس مشغول به کار باشند و جامعه انگلیس نباید در کنار کسانی که آنها را «جنایتکاران جنگی بالقوه» می‌نامند، زندگی کند.

این نامه را چهره‌های چپ‌گرای انگلیس از جمله «زک پولانسکی» (رهبر حزب سبز)، «جرمی کوربین»، «دایان ابوت» و «جان مک‌دانل» امضا کرده اند.

انتشار این خبر واکنش‌های شدیدی را در فضای سیاسی و جامعه یهودیان انگلیس به همراه داشته است.

کمیته نمایندگان یهودیان انگلیس این اقدام را به شدت محکوم کرد و آن را تلاشی برای اهریمن‌سازی از اسرائیلی‌ها و گسترش فضای رعب و وحشت علیه یهودیان دانست. سخنگوی این سازمان تأکید کرد که برخورد با افراد به عنوان مجرم تنها به دلیل نوع گذرنامه‌شان، نوعی تبعیض غیرقابل‌قبول است.

«کوین هالینریک»، رئیس حزب محافظه‌کار انگلیس، نیز با انتقاد شدید از «زک پولانسکی»، از او خواست که فوراً نام خود را از این نامه حذف کند. او تأکید کرد که در شرایطی که یهودستیزی در جامعه رو به افزایش است، دامن زدن به تفرقه و خصومت جایز نیست.

با این حال، «زک پولانسکی» از امضای خود عقب‌نشینی نکرد. سخنگوی او اعلام کرد که، چون سازمان‌های حقوق بشری اتهاماتی را درباره جنایات جنگی علیه ارتش اسرائیل مطرح کرده‌اند، دولت انگلیس باید علیه هر شهروند این کشور که در این جنایات احتمالی همدست بوده است، اقدامات جدی و قانونی انجام دهد.