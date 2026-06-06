" رو خانا " عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا با بیان اینکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل متکبر و گستاخ است گفت: مردم آمریکا از وقاحت و رفتار متکبرانه او خسته شده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، خانا این موضع را پس از آن مطرح کرد که کمیته نیرو‌های مسلح مجلس نمایندگان آمریکا، پیشنهاد اصلاحی او برای حذف بندی از پیش‌نویس بودجه دفاعی این کشور را رد کرد؛ بندی که دامنه همکاری‌های نظامی و صنعتی میان واشنگتن و رژیم صهیونیستی را گسترش می‌دهد.

بر اساس این طرح، همکاری‌های مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی در زمینه توسعه و تولید سلاح‌ها و فناوری‌های نظامی افزایش می‌یابد.

خانا با مخالفت با این روند تاکید کرد که چنین اقداماتی در خدمت منافع ملی آمریکا نیست و عملاً به تقویت جایگاه نتانیاهو در سیاست‌های واشنگتن در غرب آسیا منجر می‌شود.

این عضو کنگره آمریکا گفت که طرح گسترش یکپارچگی نظامی و فناورانه میان آمریکا و رژیم صهیونیستی، اقدامی در خدمت نتانیاهو است و به او نفوذ بیشتری بر سیاست آمریکا در منطقه می‌دهد.

خانا تاکید کرد: «آمریکایی‌ها، چه جمهوری‌خواه، چه مستقل و چه دموکرات، می‌خواهند نتانیاهو بداند که این ایالات متحده است که تصمیم می‌گیرد، نه نخست وزیر هیچ کشور دیگری.»

او همچنین گفت که افکار عمومی آمریکا دیگر مانند گذشته از اعطای حمایت نظامی نامحدود به رژیم صهیونیستی پشتیبانی نمی‌کند و میزان حمایت مردم آمریکا از تل‌آویو کاهش یافته است.

«مادلین دین»، عضو کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا هم از رویکرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای به راه انداختن جنگ انتقاد کرد و گفت این رویکرد با تحریک از سوی بنیامین نتانیاهو و برخلاف دیدگاه برخی از مشاوران ترامپ شکل گرفته است.

دین اظهار داشت که تکیه ترامپ بر دلالان معاملات املاک به جای دیپلمات‌ها رویکردی «ناموفق و غیرقابل تحقق» است. او افزود که ترامپ وارد جنگ شد؛ بر اساس این فرض نادرست که این جنگ سریع و آسان خواهد بود، بی‌آنکه پیامد‌های واقعی آن را درک کند.

عضو کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا همچنین تأکید کرد که آمریکا نیاز دارد از این جنگ خارج شود و تنها راه دستیابی به این هدف دیپلماسی و درک پیچیدگی‌های این پرونده است.

مادلین دین پیش‌تر نیز نگرانی خود را از تشدید تنش با ایران ابراز کرده و خواستار آن شده بود که دیپلماسی در اولویت قرار گیرد و از ورود به جنگی جدید در منطقه جلوگیری شود.