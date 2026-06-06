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دولت عراق اعلام کرد: سپتامبر ۲۰۲۶ زمان پایان حضور ائتلاف بینالمللی در این کشور خواهد بود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع)، سخنگوی دولت عراق گفت: حضور ائتلاف بینالمللی در عراق در چارچوب تفاهمها و توافقهای اعلامشده درباره پایان مأموریت این ائتلاف، تا سپتامبر ۲۰۲۶ پایان خواهد یافت.
حیدر العبودی افزود: دولت الزیدی یک برنامه وزارتی روشن ارائه کرده است که مهمترین آن تقویت حاکمیت ملی است و احصار سلاح در دست دولت و اجرای قانون، نقطه شروع دولت است.
او گفت: پاسخ نیروهای ملیِ وابسته به الحشد الشعبی در پرونده تحویل سلاح، با در نظر گرفتن مصلحت ملی صورت گرفته است.
پیشتر علی فالح الزیدی، نخستوزیر عراق از تشکیل یک کمیته مشترک برای تدوین سازوکارهای اجرای طرح انحصار سلاح در دست دولت و ساماندهی رابطه با الحشد الشعبی خبر داده بود. این کمیته قرار است در دو روز آینده فعالیت خود را آغاز کند.