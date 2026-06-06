به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA)، در جریان آزمایش‌های ناوبری ناوشکن کانگ‌گون، مقام‌های بلندپایه نظامی کره شمالی نیز حضور داشته‌اند.

حاکم کره شمالی با اعلام رضایت خود از نیروی دریایی این کشور بر لزوم خودکفایی پیونگ یانگ در طراحی و ساخت کشتی‌های جنگی در سطح استاندارد‌های جهانی تاکید کرده است.

کیم جونگ اون گفت: تنها زمانی می‌توان از جنگ جلوگیری و از صلح دفاع کرد که نیروی نظامی قابل توجه و قدرتمندی وجود داشته باشد که با اتکا بر آن بتوان حاکمیت نظامی را به شیوه‌ای مسئولانه در هر نقطه از زمین، دریا و هوا اعمال کرد.

حاکم کره شمالی خاطرنشان کرد: توسعه سریع و تقویت نیروی دریایی کره شمالی به نیرویی که هم قادر به انجام بازدارندگی باشد و هم بتواند هر لحظه ضربه مهلکی به دشمن وارد کند، به عنوان مهمترین وظیفه اصلی در سیاست جدید پنج ساله توسعه دفاع ملی پیونگ یانگ در دستور کار قرار دارد.

در ماه آوریل سال گذشته میلادی (اردیبهشت ۱۴۰۴)، کره شمالی از اولین ناوشکن پنج هزار تنی خود با عنوان چو هیون رونمایی و اعلام کرد که در تلاش برای تقویت قابلیت‌های جنگی دریایی خود است.

در مراسم رونمایی از این ناوچه، حاکم کره شمالی دستور ساخت سالانه دو ناوچه کلاس کانگ‌گون یا بزرگتر را تا سال ۲۰۲۶ صادر کرده بود.