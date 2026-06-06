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سخنگوی کاخ ریاستجمهوری روسیه، روز جمعه اعلام کرد که گفتوگوها درباره حلوفصل مناقشه در اوکراین هم اکنون عملاً متوقف شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، پسکوف در اظهاراتی به خبرنگاران گفت: کانالهای گفتوگو همچنان حفظ شدهاند، اما گفتوگویی که اساساً به حلوفصل وضعیت در اوکراین مربوط میشود، اکنون متوقف است.
او همچنین تأکید کرد که دعوت ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، از ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی برای سفر به مسکو همچنان پابرجاست.
پسکوف در حاشیه مجمع اقتصادی بینالمللی سنپترزبورگ در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا دعوت از زلنسکی برای سفر به مسکو هنوز معتبر است یا نه، گفت: قطعاً.
پسکوف همچنین پاسخ رئیسجمهور روسیه به پیام ولودیمیر زلنسکی را بسیار جدی توصیف کرد و از کسانی که درباره ماهیت این پاسخ تردید دارند خواست بار دیگر سخنان او را با دقت گوش دهند.
او گفت: شما دیدید که پاسخی که ارائه شد تا چه اندازه جدی بود. اگر فکر میکنید این پاسخ جدی نبود، یعنی آن را بهخوبی نشنیدهاید. دوباره به آن گوش دهید.
در ادامه، پسکوف اظهار داشت که ایالات متحده تمایلی ندارد با روسیه درباره موضوعی جز مسئله حلوفصل اوکراین گفتوگو کند؛ موضوعی که به گفته او با موضع مسکو در تضاد است.
او افزود: وضعیت کنونی این است که طرف آمریکایی تا زمانی که به یک راهحل دوستانه دست نیابد، آماده گفتوگو درباره هیچ موضوع دیگری نیست. ما معتقدیم این رویکرد اشتباه است.