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پایگاه هوایی علیالسالم آمریکا در کویت و تأسیسات مهم باقیمانده در ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین هدف موشکهای ایران قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در متن پیام روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:
بسم الله القاصم الجبارین
فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل معتدی علیکم
ساعت ۱:۳۰ بامداد امروز چهار فروند نفتکش متخلف با تحریک و هدایت ارتش متجاوز آمریکا بدون هماهنگی و بدون توجه به اخطارهای مکرر نیروی دریایی سپاه، قصد خروج غیر قانونی از تنگه هرمز را داشتند که پس از اخطار، یکی از نفتکشها مورد هدف واقع و متوقف شد و دیگر شناورهای متخلف به عقب برگشتند.
به دنبال این واقعه ساعت ۲:۳۰ بامداد، پهپادهای آمریکایی یک دکل مخابراتی در قشم و یک دکل را در سیریک مورد اصابت دو پرتابه قرار دادند. در پاسخ به تجاوز ارتش کودک کش آمریکا بلافاصله دو پایگاه هوایی آمریکا به نامهای علیالسالم کویت و تاسیسات مهم باقی مانده در ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین هدف آتش موشکهای بالستیک نیروی هوافضای سپاه واقع شدند.
به دشمن متجاوز و کودککش اخطار میکنیم در صورت تکرار این شرارتها به پاسخ محدود اکتفا نخواهد شد. مسئول عواقب بسته شدن کامل تنگه هرمز به روی خروج نفت و گاز شما خواهید بود.
و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی