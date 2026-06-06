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با تلاش چهار ساعته نجاتگران جمعیت هلال احمر مراغه مصدوم عارضه قلبی از قله کوه سهند به پایین انتقال یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، رئیس جمعیت هلال احمر مراغه گفت: دیروز گزارشی مبنی عارضه قلبی کوهنورد ۵۱ ساله در ارتفاع سه هزار متری کوه سهند به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر اعلام شد.
هادی فاتحی افزود: نجاتگران هلال احمر شهرستان مراغه پس از دریافت گزارش حادثه و کسب اطلاعات از آخرین موقعیت مکانی، بلافاصله با تجهیزات کوهستان به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد: پس از چهار ساعت کوهنوردی، مصدوم به دامنه کوه انتقال یافت؛ عملیات امداد و نجات این مصدوم به همّت امدادگران و اعضای فعال خانه هلال روستای کرده ده و کوهنوردان انجام شد.
به گفته رئیس جمهیت هلال احمر مراغه، مصدوم بعد از اقدامات اولیه اورژانسی، با آمبولانس جمعیت هلال احمر مراغه به روستای کرده ده منتقل شد و به اورژانس که در این روستا مستقر شده بود تحویل داده شد.