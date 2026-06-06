به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، رئیس جمعیت هلال احمر مراغه گفت: دیروز گزارشی مبنی عارضه قلبی کوهنورد ۵۱ ساله در ارتفاع سه هزار متری کوه سهند به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر اعلام شد.

هادی فاتحی افزود: نجاتگران هلال احمر شهرستان مراغه پس از دریافت گزارش حادثه و کسب اطلاعات از آخرین موقعیت مکانی، بلافاصله با تجهیزات کوهستان به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: پس از چهار ساعت کوهنوردی، مصدوم به دامنه کوه انتقال یافت؛ عملیات امداد و نجات این مصدوم به همّت امدادگران و اعضای فعال خانه هلال روستای کرده ده و کوهنوردان انجام شد.

به گفته رئیس جمهیت هلال احمر مراغه، مصدوم بعد از اقدامات اولیه اورژانسی، با آمبولانس جمعیت هلال احمر مراغه به روستای کرده ده منتقل شد و به اورژانس که در این روستا مستقر شده بود تحویل داده شد.