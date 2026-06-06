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مسئول فرودگاه جده در ستاد عملیات حج ۱۴۰۵ اعلام کرد: تا پایان روز ۱۵ خرداد، ۱۰ هزار و ۸۵۰ نفر از حجاج ایرانی به میهن بازگشتهاند و با اجرای طرح انتقال مستقیم چمدانها از هتل به هواپیما، صفهای انتظار حذف و خروج حجاج تسهیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی حج، شیرزاد پوشپاس مسئول فرودگاه جده در ستاد عملیات حج ۱۴۰۵ با تشریح روند عملیات بازگشت حجاج، افزود: از ابتدای عملیات بازگشت زائران در ۱۱ خرداد، ۴۷ پرواز از فرودگاه جده به مقصد شهرهای تهران، مشهد، گرگان، شیراز و زاهدان انجام شده است.
* تسهیل خروج با حذف تحویل بار در فرودگاه
آقای پوش پاس با اشاره به اجرای طرح نوین خدماتی برای رفاه زائران گفت: در این طرح، کارت پرواز حجاج پیش از اعزام در هتل صادر و چمدانها توسط شرکت حملونقل از سالن انتظار هتل تحویل گرفته شده و مستقیماً به هواپیما منتقل میشود.
وی ادامه داد: با این اقدام، حجاج (بهویژه سالمندان) بدون نیاز به حمل بار و ایستادن در صفهای طولانیِ پذیرش، پس از ورود به فرودگاه مستقیماً به سمت گیت گذرنامه هدایت میشوند.
* زمانبندی و توصیههای ضروری
مسئول فرودگاه جده در ستاد عملیات حج گفت: عملیات انتقال زائران از فرودگاه جده با انجام آخرین پرواز در بامداد ۲۴ خرداد پایان مییابد.
آقای پوش پاس با یادآوری محدودیت در وزن بار زائران، گفت: زائران دقت کنند وزن هر جامه دان بیش از ۲۰ کیلوگرم نباشد.
وی افزود: قرار دادن آب زمزم، نوشابه و هرگونه مایعات در جامه دانهای تحویلی به بخش بار ممنوع است و زائران باید از این اقدام خودداری کنند.
گفتنی است؛ کاهش مراحل اداری و حذف فرآیند تحویل بار در فرودگاه، موجب افزایش رضایتمندی در میان حجاج شده و روند خدمترسانی در ایستگاه جده را روانتر کرده است.