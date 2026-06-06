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با تخصیص ۳۰ میلیارد تومان شبکه انتقال فاضلاب ورجوی به عنوان برزگترین روستای شهرستان مراغه در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مراغه گفت: با اجرای شبکهای به طول سه هزار و ۷۰۰ متر فاضلاب این روستا به تصفیه خانه شهر انتقال خواهد یافت.
محمد طوسی افزود: فاضلاب روستای ورجوی با سه هزار و ۲۰۰ نفر جمعیت هم اکنون به باغها و زمینهای زراعی جاری میشود.
وی اضافه کرد: جاری شدن فاضلاب این روستا به باغها و زمینهای زراعی و استفاده آن برای کشاورزی و کاشت سبزی و صیفی سلامت اهالی منطقه را به خطر انداخته است.
به گفته مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مراغه، حدود یک هزار متر از شبکه انتقال اجرا شده و مابقی نیز در صورت همکاری باغداران مسیر تا پایان سال اجرا خواهد شد و این طرح به بهره برداری خواهد رسید.
بخشدار مرکز مراغه نیز گفت: اعتراض برخی باغداران برای اجرای ایستگاه پمپاژ در محدود باغ هایشان، این طرح را با کندی مواجه کرده بود.
یوسف امیدی افزود: باتلاش شورا، دهیاری و بخشداری رضایت باغداران معترض جلب شده است و ایستگاه پمپاژ اجرا خواهد شد.
وی گفت: با اجرای شبکه و ایستگاه پمپاژ فاضلاب روستای ورجوی یکی از مشکلات اساسی، بزرگترین روستای شهرستان مراغه با حدود ۳ هزار ۲۰۰ نفر جمعیت برطرف خواهد شد.
وورجوی به خاطر داشتن ۸۲ شهید شهید پرورترین روستای ایران، قرار گرفتن معبد مهر و وجود باغهای انگور از روستاهای هدف گردشگری در مراغه است.