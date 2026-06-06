به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، منابعی در بیمارستان ناصر اعلام کردند که در بمباران یک چادر در خان یونس یک شهروند فلسطینی شهید و شماری زخمی شدند.

همچنین بمباران یک منزل مسکونی متعلق به خانواده فروانه در خیابان الزینی در مرکز خان یونس نیز به شهادت «مهند فروانه» منجر شده است.

رژیم صهیونیستی از زمان برقراری آتش بس، از اجرای بخشی از مفاد آن سرباز زده و به تجاوزگری خود علیه نوار غزه ادامه داده است.