رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس بر اصلاح قانون برنامه هفتم با شرایط پساجنگ و بازسازی خسارات جنگ تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ، درباره ضرورت اصلاح قانون برنامه هفتم پیشرفت، گفت : با توجه به اینکه برنامه هفتم نقشه راه تحول اقتصادی کشور است، ضروری است در این برهه حساس، بیش از پیش مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.

وی خاطر نشان کرد: هم رهبر انقلاب در پیام به مجلس و هم رئیس مجلس و اکثریت نمایندگان بر اصلاح قانون برنامه پیشرفت متناسب با شرایط پساجنگ تاکید دارند.

رئیس کمیسیون شورا‌های مجلس افزود: لازم است برای پیشبرد امور، قانون برنامه هفتم با اولویت بازسازی خسارات جنگ اصلاح شود.

جوکار بیان کرد: اصلاح قانون برنامه هفتم باید با هماهنگی گسترده میان دستگاه‌های اجرایی و قوه مقننه شکل گیرد تا بتواند در سریع‌ترین زمان ممکن، مشکلات ایجاد شده در این دو جنگ تحمیلی علیه کشورمان را برطرف کند.