به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از میدل ایست آی، طبق نظرسنجی مرکز تحقیقات پیو دیدگاه‌های منفی درباره اسرائیل و بنیامین ناتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل از سال گذشته در اروپا، آسیا، خاورمیانه و امریکای لاتین اوج گرفته است. این گزارش نشان می‌دهد که در ۳۲ کشور از ۳۶ کشور مورد بررسی، اکثریت مردم دیدگاهی «نامطلوب» درباره اسرائیل دارند.

این افزایش شدید دیگاه‌های نامطلوب که پس از جنگ غزه آغاز شده بود، با آغاز جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه به دلیل تبعات اقتصادی بسته شدن تنگه‌ی هرمز تشدید شده است.

براساس گزارش پیو، از ۳۶ کشور، میانگین ۶۷ درصد بزرگسالان دیدگاه نامطلوبی نسبت به اسرائیل دارند، در حالی که تنها ۲۵ درصد نظر مثبتی دارند. بیشترین مخالفین برای کشور‌هایی مانند ترکیه (۹۷ درصد) و ژاپن (۸۳ درصد) به همراه پاکستان، مالزی، اندونزی، مناطق فلسطینی، بالاترین دیدگاه‌های منفی را ثبت کردند. در جهان انگلیسی زبان و در میان کشور‌های امریکا، کانادا، استرالیا، انگلیس نیز اکثریت قاطع (بین ۶۰ تا ۷۹ درصد) نگاه نامطلوبی به اسرائیل دارند. تمام ۱۰ کشور اروپایی مورد بررسی نیز اکثریت مخالف داشتند. به طوری که سوئد و اسپانیا (۷۸ درصد) بیشترین و مجارستان با ۵۴ درصد کمترین نرخ را داشته است.

جنگ اسرائیل در غزه و همچنین درگیری‌های اخیر با ایران باعث شده است دیدگاه‌های منفی نسبت به اسرائیل در سطح جهان به طور چشمگیری افزایش پیدا کند. از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، اقدامات اسرائیل که از سوی بسیاری از نهاد‌ها و صاحب‌نظران نسل کشی خوانده شده منجر به شهادت حداقل ۷۳ هزار فلسطینی شده است. پس از جنگ غزه درگیری‌های اخیر اسرائیل با ایران باعث شده تا آمار منفی نسبت به اسرائیل باز هم در میان کشور‌های مختلف جهش پیدا کند. برای مثال کره‌جنوبی با ۱۰ درصد افزایش، بیشترین رشد در نگاه منفی را داشته است. نیجریه ۹ درصد و کشور‌هایی همچون آلمان، ایتالیا، آرژانتین، لهستان و انگلستان و امریکا نیز بین ۷ تا ۹ درصد افزایش در دیدگاه‌های نامطلوب خود نسبت به اسرائیل داشته‌اند. طبق داده‌های پیو افراد با گرایش‌های چپ نگاه منفی‌تری نسبت به افراد راست‌گرا به اسرائیل دارند. به طوری که در امریکا ۸۳ درصد لیبرال‌ها نظر منفی به اسرائیل دارند در حالیکه این رقم در میان محافظه‌کاران ۳۷ درصد است.

به جز فیلیپین و کنیا، اکثریت مردم در سایر کشور‌ها اعتمادی به توانایی نخست‌وزیر اسرائیل برای مدیریت مسائل جهانی ندارد. روند کاهش اعتماد به رهبری ناتانیاهو دقیقا با روند افزایش دیدگاه‌های منفی نسبت به خود اسرائیل همسو بوده و کاهش اعتماد به او افزایش قابل‌توجهی داشته است.