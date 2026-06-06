با امدادرسانی اورژانس، ۱۱ مصدوم دو حادثه رانندگی در شهرستان‌های اصفهان وشاهین شهر ومیمه به بیمارستان منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان، در حادثه ترافیکی برخورد پراید ۱۱۱ با پیکان وانت در محدوده پارک ناژوان در میدان سهروردی اصفهان پنج سرنشین دو خودرو شامل سه مرد، یک زن و یک دختر بچه مصدوم و با امدادرسانی دو واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان کاشانی منتقل شدند.

همچنین در یک حادثه برخورد دو دستگاه پراید در محور میمه – اذان شش سرنشین دو خودرو شامل دو مرد، یک زن و سه کودک دچار مصدومیت و با امدادرسانی اورژانس به بیمارستان حضرت محمد شهر میمه منتقل شدند.