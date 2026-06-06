حرم مطهر شاهچراغ ، امروز و در سالروز ولادت باب الحوائج امام موسی کاظم علیه السلام، غرق در شادی و سرور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ (ع) امروز و در سالروز ولادت پدر بزرگوارشان امام موسی کاظم علیه السلام میزبان ارادتمندانی است که برای عرض ارادت و شادباش به محضر امین ولایت آمده‌اند.

مدیحه‌سرایی و مولودی خوانی از ویژه برنامه‌های زادروز امام موسی کاظم (ع) در حرم شاهچراغ است.

امام موسی کاظم ملقب به کاظم و باب الحوائج، سال ۱۲۸ قمری، همزمان با انتقال قدرت از امویان به عباسیان متولد شد و در سال ۱۴۸ قمری پس از شهادت پدرش، امام صادق (ع)، به امامت رسید.

دوران ۳۵ ساله امامت او با خلافت منصور، هادی، مهدی و هارون عباسی همزمان بود. ایشان چندین بار از سوی مهدی و هارون عباسی زندانی شد و در سال ۱۸۳ هچری قمری در زندان سندی بن شاهک به شهادت رسید.

دوره امامت امام موسی کاظم (ع) با اوج قدرت خلافت عباسی همزمان بود و او در برابر حکومت وقت، تقیه و شیعیان را نیز به این کار سفارش می‌کرد؛ با وجود این، وی در مناظره و گفت‌و‌گو با خلفای عباسی و دیگران تلاش می‌کرد از خلافت عباسیان مشروعیت‌زدایی کند.

مناظرات و گفت‌ و‌ گو‌هایی از امام موسی بن جعفر با برخی عالمان یهودی و مسیحی در منابع تاریخی و حدیثی نقل شده که در پاسخ به پرسش‌های آنان بوده است. در کتاب مسند الامام الکاظم بیش از سه هزار حدیث از وی گردآوری شده که شماری از آنها را برخی از اصحاب اجماع روایت کرده‌اند.

امام موسی کاظم (ع) برای ارتباط با شیعیان، سازمان وکالت را گسترش داد و در مناطق مختلف، افرادی را به عنوان وکیل تعیین کرد.

منابع شیعه و سنی، علم، عبادت، بردباری و بخشندگی وی را ستوده و او را کاظم و عبد صالح لقب داده‌اند.

بزرگان اهل سنت به امام هفتم شیعیان به عنوان یک عالم دینی احترام می‌گذاشته و همچون شیعیان به زیارت قبر او می‌رفته‌اند.

حرم امام کاظم (ع) و حرم نوه‌اش امام جواد (ع) در منطقه کاظمین در شمال بغداد، به حرم کاظمین شهرت دارد و زیارتگاه مسلمانان به‌ویژه شیعیان است.

امام موسی بن جعفر در ذی‌الحجه سال ۱۲۷ قمری یا ۷ صفر سال ۱۲۸ قمری ]هنگامی که امام صادق (ع) و همسرش حمیده از حج بازمی‌گشتند، در منطقه ابواء به دنیا آمد.

در تقویم جمهوری اسلامی ایران، ولادت امام موسی کاظم علیه السلام ۲۰ ذی‌الحجه ثبت شده است.