به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در نشست کارگروه پیشگیری ومقابله با آثار گرد و غبار استان گفت: وزش تند باد و نفوذ گرد و غبار از شمال و شرق موجب هشدار سطح نارنجی و ناسالم برای عموم طی امروز و نیز تداوم این شرایط با هشدار سطح زرد تا دوشنبه در سطح استان به ویژه اصفهان، اردستان و زواره و مهاباد، برخوار، نایین و انارک و چوپانان، خورو بیابانک، کوهپایه، ورزنه و دیگر مناطق شرقی استان شد.

منصور شیشه فروش همچنین بر ضرورت رعایت الزامات ایمنی و حفاظت تاسیسات، تابلو‌های تبلیغاتی، سقف‌های کاذب و واحد‌های تولیدی بخش دام و طیور و گلخانه‌ها در برابر تند باد، صعود نکردن به ارتفاعات، حفاطت در برابر سقوط درختان تاکیدکرد.

وی همچنین از مردم خواست برای کاهش اثرات گرد و غبار بر سلامت عموم اصول بهداشتی را رعایت و از ورزش و فعالیت بدنی در محیط‌های باز خودداری و از ماسک مناسب استفاده کنند.

مدیر کل مدیریت بحران استان افزود: از هر اقدام منجر به افزایش آلودگی هوا از جمله فعالیت‌های معدنی، خاکورزی، آتش زدن بقایای گیاهی و عملیات ساختمانی جلوگیری می‌شود.