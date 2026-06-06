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تداوم نفوذ توده گرد و خاک از منشا داخلی و نقاط مرزی با استان سمنان به سبب وزش تند باد موجب صدور هشدار سطح نارنجی در استان اصفهان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در نشست کارگروه پیشگیری ومقابله با آثار گرد و غبار استان گفت: وزش تند باد و نفوذ گرد و غبار از شمال و شرق موجب هشدار سطح نارنجی و ناسالم برای عموم طی امروز و نیز تداوم این شرایط با هشدار سطح زرد تا دوشنبه در سطح استان به ویژه اصفهان، اردستان و زواره و مهاباد، برخوار، نایین و انارک و چوپانان، خورو بیابانک، کوهپایه، ورزنه و دیگر مناطق شرقی استان شد.
منصور شیشه فروش همچنین بر ضرورت رعایت الزامات ایمنی و حفاظت تاسیسات، تابلوهای تبلیغاتی، سقفهای کاذب و واحدهای تولیدی بخش دام و طیور و گلخانهها در برابر تند باد، صعود نکردن به ارتفاعات، حفاطت در برابر سقوط درختان تاکیدکرد.
وی همچنین از مردم خواست برای کاهش اثرات گرد و غبار بر سلامت عموم اصول بهداشتی را رعایت و از ورزش و فعالیت بدنی در محیطهای باز خودداری و از ماسک مناسب استفاده کنند.
مدیر کل مدیریت بحران استان افزود: از هر اقدام منجر به افزایش آلودگی هوا از جمله فعالیتهای معدنی، خاکورزی، آتش زدن بقایای گیاهی و عملیات ساختمانی جلوگیری میشود.