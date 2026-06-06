پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست در پیامی به مناسبت روز جهانی محیط زیست، بر ضرورت مشارکت همگانی در حفاظت از محیط زیست و توسعه اقتصاد سبز برای تحقق توسعه پایدار تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،حامد مقصود طالقانی، در پیامی به مناسبت روز جهانی محیط زیست و آغاز هفته محیط زیست، این مناسبت را فرصتی برای تجدید تعهد به حفاظت از سرمایههای طبیعی کشور و مسئولیتپذیری در قبال محیط زیست دانست.
وی با اشاره به شعار جهانی امسال «فراخوان جهانی برای اقدام اقلیمی» و شعار ملی هفته محیط زیست «حفظ محیط زیست، حفظ امنیت ملی»، اظهار کرد: حفظ محیط زیست به عنوان یکی از مؤلفههای مهم امنیت ملی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند مشارکت آگاهانه و مسئولانه مردم، نهادهای دولتی و خصوصی، مراکز علمی و مدنی و نسل جوان است.
مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست افزود: توسعه پایدار تنها در سایه توجه به ملاحظات زیستمحیطی، بهرهبرداری مسئولانه از منابع طبیعی و سرمایهگذاری در اقتصاد سبز و اقتصاد چرخشی محقق خواهد شد.
مقصود طالقانی با تشریح مأموریتهای صندوق ملی محیط زیست گفت: این صندوق با هدف حمایت مالی از طرحها و پروژههای زیستمحیطی، خود را متعهد به کمک در مسیر کاهش آلودگیها، حفاظت از تنوع زیستی، توسعه اقتصاد مقاومتی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان میداند.
وی همچنین بر آمادگی صندوق ملی محیط زیست برای همکاری با فعالان، پژوهشگران و دغدغهمندان حوزه محیط زیست تأکید کرد.
مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست در پایان ضمن تبریک روز جهانی محیط زیست به فعالان و دوستداران طبیعت، ابراز امیدواری کرد با همدلی و مسئولیتپذیری بیشتر، آیندهای سالمتر، سبزتر و پایدارتر برای نسلهای آینده رقم بخورد.