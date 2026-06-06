به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودبار جنوب از نهایی شدن تحقیقات پرونده قتل ۵ عضو یک خانواده در این شهرستان خبر داد و گفت: پس از دستگیری متهم با هماهنگی قضایی و اقدامات حرفه‌ای پلیسی، بازبینی صحنه جرم با حضور بازپرس پرونده انجام شد و پرونده به‌زودی پس از صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می‌شود.

حامد محمدی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودبار جنوب، با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده هولناک، اظهار کرد: در پی وقوع این جنایت، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی و ضابطان قرار گرفت و روند تحقیقات قضایی با جدیت دنبال شد.

وی افزود: پس از تلاش‌های شبانه‌روزی و اقدامات اطلاعاتی و انتظامی، متهم این پرونده با هماهنگی قضایی و به‌کارگیری ترفند‌های حرفه‌ای پلیسی شناسایی و دستگیر شد.

وی با بیان اینکه تحقیقات این پرونده به مراحل حساس و پایانی خود رسیده است، تصریح کرد: با توجه به برخی ابهامات موجود در پرونده، بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب رودبار جنوب با حضور در محل وقوع حادثه، صحنه جرم را به‌صورت دقیق مورد بازبینی قرار داد.

محمدی، هدف از این بازبینی میدانی را تکمیل تحقیقات و روشن شدن ابعاد مختلف پرونده عنوان کرد و گفت: بازبینی صحنه جرم با هدف تطبیق دقیق اظهارات متهم با شواهد فیزیکی، بررسی جزئیات صحنه جنایت و کشف زوایای پنهان بزه انجام شد.

وی با تأکید بر اینکه رسیدگی به این پرونده با دقت، سرعت و رعایت کامل موازین قانونی در حال انجام است، خاطرنشان کرد: با تکمیل این مرحله از تحقیقات، پرونده در حال نهایی شدن است و به‌زودی پس از صدور کیفرخواست، برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک ارسال خواهد شد.