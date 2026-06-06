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مردم ولایتمدار و مقاوم استان دیشب هم در لبیک به فرمان رهبر خود در خیابانها و میادین اصلی شهرها پرشور حاضر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مردم ولایتمدار مرکز استان هم در نود و هفتمین شب شهادت امام سید علی حسینی خامنهای (رضوان الله تعالی علیه) و شب میلاد باسعادت حضرت امام موسی کاظم (علیهالسلام) با حضوری گسترده و باشکوه، بار دیگر صحنهای از وحدت، همدلی و اقتدار مردمی را به نمایش گذاشتند.
شرکت کنندگان دراین تجمعات ضمن حمایت قاطع خود از نیروهای مسلح، مدافعان امنیت و نظام اسلامی آمادگی کامل خود را برای مقابله با هرگونه تهدید و توطئههای دشمنان اعلام کردند.
حاضران در این تجمع ضمن لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب با سر دادن شعارهای حماسی بر تداوم حمایت از امنیت، اقتدار و سربلندی ایران اسلامی تأکید کردند.
شرکتکنندگان همچنین با محکوم کردن اقدامات و تهدیدهای دشمنان، بر عزم راسخ خود برای دفاع از میهن، حفظ وحدت ملی و پاسداری از ارزشهای کشور تأکید کردند.