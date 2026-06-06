به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این گردهمایی با همت و تلاش مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله اصفهان برگزار شد و بیش از ۱۰۰ نفر از سادات این مرکز با حضور والدین خود در میدان انقلاب اصفهان جمع شدند.

بزرگداشت عیدغدیر خم و حضور باشکوه در تجمع‌های شبانه همراه با بیعت دوباره با رهبر انقلاب در روز‌های دهه ولایت مهمترین اهداف این تجمع بود.

سادات اصفهان در این تجمع با انزجار از دشمن آمریکایی صهیونیستی با آرمان‌های امام شهید و رهبر انقلاب تجدید میثاق دوباره کردند و راه پیشرفت کشور و پیروزی مقابل مستکبران را وحدت و پیروی از ولایت فقیه عنوان کردند.