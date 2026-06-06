رئیس دانشگاه صنعتی امیرکیر با تاکید بر ضرورت تحول‌آفرینی در نظام پژوهش دانشگاهی گفت: دانشگاه‌ها و به‌ویژه دانشگاه صنعتی امیرکبیر باید فراتر از محدودیت‌ها و رویه‌های جاری حرکت کنند و در حوزه پژوهش، ارتباط با صنعت و همکاری‌های بین‌المللی نقش پیشرو و اثرگذار داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عباس سروش در مراسم تکریم و معارفه مدیر امور پژوهشی دانشگاه با بیان اینکه معاونت پژوهشی یکی از بخش‌های محوری و راهبردی دانشگاه به شمار می‌رود، اظهار کرد: باید شالوده‌ای در دانشگاه شکل بگیرد که با تغییر مدیران و مسئولان دچار تلاطم نشود و مسیر پیشرفت و جهش علمی دانشگاه با قدرت ادامه یابد.

وی ضمن قدردانی از خدمات مدیران پیشین حوزه پژوهش و آرزوی موفقیت برای مسئولان جدید، افزود: پذیرش مسئولیت در دانشگاه نوعی ایثار و ازخودگذشتگی است؛ چرا که مدیران دانشگاهی بخشی از فعالیت‌های علمی و پژوهشی شخصی خود را برای پیشبرد امور دانشگاه کنار می‌گذارند و این مسئولیت را به عنوان ادای دین به جامعه و نسل جوان می‌پذیرند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تاکید بر لزوم نوآوری و پیشگامی دانشگاهیان تصریح کرد: اعضای هیئت علمی و مدیران دانشگاه نباید منتظر ابلاغ سیاست‌ها و دستورالعمل‌های بالادستی باشند. دانشگاه باید خود مبدع، مبتکر و تحول‌آفرین باشد و در بسیاری از حوزه‌ها مسیر‌های جدید را طراحی کند؛ مسیری که می‌تواند بعد‌ها مورد پذیرش سیاست‌گذاران قرار گیرد.

وی ادامه داد: در حوزه پژوهش و ارتباط با صنعت باید نگاه ما فراتر از محدودیت‌های زمانی و مکانی باشد و با رویکردی آینده‌نگر برای ارتقای جایگاه دانشگاه برنامه‌ریزی کنیم.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر یکی از اولویت‌های مهم این دانشگاه را توسعه همکاری‌های پژوهشی بین‌المللی دانست و گفت: لازم است ابتدا وضعیت موجود دانشگاه در زمینه مقالات مشترک، کتاب‌ها، پروژه‌های تحقیقاتی و سایر فعالیت‌های علمی بین‌المللی به‌طور دقیق پایش شود و سپس با تدوین سیاست‌های تشویقی مناسب، روند همکاری‌های بین‌المللی شتاب بیشتری بگیرد.

وی با اشاره به برخی محدودیت‌های بین‌المللی موجود در سال‌های اخیر خاطرنشان کرد: اگرچه شرایط بین‌المللی بر فعالیت‌های علمی اثرگذار بوده است، اما دانشگاه‌ها باید فراتر از این تلاطم‌ها حرکت کنند و ظرفیت‌های همکاری علمی و پژوهشی خود را حفظ و تقویت کنند.

وی در ادامه با تاکید بر نقش دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها در پیشبرد اهداف پژوهشی دانشگاه گفت: پژوهش صرفاً وظیفه معاونت پژوهشی نیست، بلکه تمامی دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها باید در این مسیر مشارکت فعال داشته باشند و علاوه بر اجرای سیاست‌ها، در ارائه ایده‌ها، پیشنهاد‌ها و راهکار‌های نوآورانه نیز نقش‌آفرینی کنند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه انتظار شکل‌گیری هم‌افزایی بیشتر میان واحد‌های مختلف دانشگاه را دارد، اظهار کرد: ایده‌های ارزشمند ممکن است در هر دانشکده یا پژوهشکده‌ای شکل بگیرد و اگر این ظرفیت‌ها به اشتراک گذاشته شود، می‌تواند به ارتقای عملکرد کل دانشگاه منجر شود.

وی با اشاره به جایگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در نظام آموزش عالی کشور تاکید کرد: نباید خود را صرفاً با شرایط موجود مقایسه کنیم؛ بلکه باید اهداف بلندپروازانه‌تری برای دانشگاه تعریف شود تا سایر دانشگاه‌ها، امیرکبیر را به عنوان الگو و مرجع خود انتخاب کنند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در پایان با تشبیه دانشگاه به یک سیستم یکپارچه گفت: دانشگاه همانند ماشینی است که تمامی اجزای آن در عملکرد نهایی نقش دارند و از کار افتادن هر بخش می‌تواند کل مجموعه را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو همه ارکان دانشگاه باید با روحیه همکاری، هم‌افزایی و مسئولیت‌پذیری برای تحقق اهداف علمی و پژوهشی دانشگاه تلاش کنند.

وی ابراز امیدواری کرد با مشارکت گسترده اعضای هیئت علمی، مدیران، پژوهشگران و دانشجویان، تحولات مورد انتظار در حوزه پژوهش دانشگاه طی سال‌های آینده محقق شود.

در این مراسم از تلاش‌ها و زحمات دکتر هادی دبیریان مدیر پیشین امور پژوهشی قدردانی و دکتر محسن خواجه زاده به عنوان مدیر امور پژوهشی جدید معرفی شد.