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قیام تاریخی ۱۵خرداد نقطه عطفی در شکلگیری نهضت اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان در جمع اهالی روستای مرق با گرامیداشت سالروز ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، و یاد و خاطره شهدای ۱۵ خردادگفت: امام راحل با تکیه بر ایمان، مردمباوری و استقلالطلبی، مسیر عزت و اقتدار ملت ایران را ترسیم کرد و امروز نیز حفظ و تبیین آرمانهای ایشان وظیفهای همگانی است.
حجت السلام والمسلمین حسینی افزود: قیام مردم در ۱۵ خرداد نشان داد که ملت ایران در دفاع از ارزشهای دینی و اسلامی همواره پیشگام بوده و همین روحیه زمینهساز پیروزی انقلاب اسلامی شد.
وی گفت: امام خمینی (ره) عامل بازیابی هویت اسلامی، ایجاد اعتماد به نفس در محرومان و مستضعفان جهان و انسجامبخش ملت ایران بود.
نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان افزود: امروز وظیفه ما تداوم راه امام در حفظ استقلال، عزت ملی و مقابله با ظلم است و باید قدردان این میراث گرانبها باشیم .
عضو خبر گان رهبری با اشاره به مسائل سیاسی روز کشور و منطقه بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کرد و گفت: دشمنان همواره تلاش میکنند با بهرهگیری از جنگ رسانهای و روانی، روحیه امید و همبستگی را در جامعه تضعیف کنند، اما ملت ایران با بصیرت و هوشیاری در برابر این توطئهها ایستادگی کرده است.
مردم شاهین شهر نیز با حضور در آیین گرامیداشت قیام خونین ۱۵ خرداد ۴۲، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.
شاهین شهریها در این آیین با گرامیداشت نخستین سالروز شهادت شهدای اقتدار ایران در جنگ ۱۲ روزه و با بزرگداشت مقام شامخ شهدای جنگ تحمیلی سوم ، بر حمایت خود از رزمندگان محور مقاومت اسلامی در برابر جنایات ارتش کودک کش آمریکا و رژیم خونخوار صهیونیستی تاکید کردند.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در این آیین گفت: شهادت شهدای ۱۵ خرداد در سال ۴۲ زمینه پیروزی انقلاب را فراهم کرد و از آن روز تا کنون ملت ایران با اهدای خون عزیزانش از این انقلاب پاسداری کرده است.