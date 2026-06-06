افزایش غلظت آلاینده‌ها و تداوم شرایط نامساعد کیفی هوا، فعالیت تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان انار را تعطیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، درپی افزایش غلظت آلاینده‌ها و تداوم شرایط نامساعد کیفی هوا، فعالیت تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان انار امروز تعطیل است.

دستگاه‌های خدمات‌رسان، امدادی، درمانی، انتظامی از این تعطیلی مستثنی بوده و طبق روال به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.

از شهروندان عزیز، به‌ویژه سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و ریوی درخواست می‌شود از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و توصیه‌های بهداشتی را رعایت کنند.

همچنین با توجه به افزایش شاخص‌های آلایندگی هوا و در راستای حفظ سلامت عمومی شهروندان، تمامی ادارات، دستگاه‌های دولتی و اجرایی ،بانک ها و دانشگاههادر شهرستان زرند نیز تعطیل شد.