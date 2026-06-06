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بلوار ارم همدان، روز گذشته میزبان رویدادی کمنظیر بود که عطر سنت و معنویت را در فضای شهر جاری کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، همزمان با همایش پیادهروی خانوادگی، کانون توجهات به انتهای بلوار ارم معطوف بود؛ جایی که بزرگترین آش رشته آتشی منطقه در ابعادی خیرهکننده طبخ شد.
در این مراسم معنوی که به نیت سلامتی حضرت ولیعصر(عج) برپا شده بود، ۲۰ آشپز و خادم، آستین همت بالا زدند تا ۲ تن آش رشته را روی شعلههای آتش زنده آماده کنند.
این حجم عظیم از نذری که با نظارتهای بهداشتی و دقت فراوان طبخ و در نهایت میان بیش از ۸ هزار نفر از شهروندان و شرکتکنندگان توزیع شد.
حضور پرشور مردم برای چشیدن طعم این آش آتشی که یادآور سنتهای اصیل همدان است، صحنههای نابی از همدلی و ارادت به خاندان عصمت و طهارت را در یکی از زیباترین معابر شهری ایران خلق کرد.