به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی خوزستان با بیان اینکه انجام سنجش سلامت نوآموزان به عنوان شرط ثبت‌نام در مدارس است گفت: تا کنون سنجش سلامت بیش از نود و دو درصد نوآموزان خوزستانی انجام شده است و ضرورت دارد افراد باقی هرچه سریعتر نسبت به مشارکت در این طرح اقدام کنند.

علی ممبینی افزود: در حال حاضر سامانه سیرت ۲ به نشانی sirat۲.csdeo.ir برای ثبت نوبت به منظور سنجش، باز است و خانواده‌ها می‌توانند نوبت خود را ثبت کنند و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

زمان اجرای طرح سنجش سلامت طی ۲ سال اخیر افزایش یافته و از دوره تابستان به بازه پاییز تا بهار منتقل شده است تا خانواده‌ها زمان بیشتری برای اجرای این طرح داشته باشند؛ با این وجود همچنان خانواده‌هایی هستند که سنجش سلامت فرزندان خود را به تعویق می‌اندازند.

پیش‌بینی می‌شود امسال ۹۳ هزار کلاس‌اولی داشته باشیم که این آمار نسبت به سال گذشته با ۱۰۳ هزار دانش‌آموز، کاهش خواهد داشت.