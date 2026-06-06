به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حساب کاربری خود در فضای مجازی، نوشت: بر اساس اظهارات آقای عون، ظاهرا این ایران است که یک پنجم خاک لبنان را اشغال کرده، یک چهارم لبنانی‌ها را آواره کرده و کشور او را روزانه بمباران می‌کند.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران افزود: اگر لبنان برای ایران ابزار چانه زنی بود، ما مدت‌ها پیش به توافق رسیده بودیم.

عراقچی تاکید کرد: لبنان را از دست دشمن واقعی خود نجات دهید، آقای رئیس جمهور!