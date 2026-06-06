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جان هیلی وزیر دفاع انگلیس اعلام کرد که این کشور برنامه آموزش نیروهای مسلح اوکراین موسوم به عملیات «اینترفلکس» را گسترش داده و آموزش متخصصان حوزههای هوانوردی، پزشکی، مهندسی و لجستیک را نیز به آن اضافه کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، جان هیلی وزیر دفاع انگلیس در بیانیهای با اشاره به پنجمین سال جنگ روسیه علیه اوکراین، گفت: واضح است که نیازهای آموزشی اوکراین از سال ۲۰۲۲ تغییر یافته است، بنابراین برنامههای آموزشی انگلیس نیز باید متناسب با آن نیازها تغییر کند.
وی افزود: همزمان با چهارمین سالگرد عملیات اینترفلکس، ما وارد مرحله جدیدی میشویم که بر موفقیت و چابکی آن برای ارائه مهارتهای تخصصی بلندمدت مانند آموزش خلبانی، پزشکی و مهندسی بنا شده است.
وزیر دفاع انگلیس در ادامه خاطرنشان کرد: با انجام این کار، ما به تضمین تجهیز بهتر نیروهای مسلح اوکراین برای مقابله مستقل و مؤثر با چالشهای آینده کمک میکنیم.
هیلی در پایان تصریح کرد: با توجه به تحولات خاورمیانه در ماههای اخیر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میخواهد که حواس ما پرت شود، اما اوکراینیها با شجاعت فراوان به مبارزه ادامه میدهند و هیچ چیز ما را از ادامه ایستادگی در کنار آنها تا زمانی که برای تأمین صلح لازم باشد، منحرف نخواهد کرد.