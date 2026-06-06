خانواده شهید سجاد بقالیان با حضور در شیرخوارگاه غنچه‌های رضوان بجنورد، چندین تشک و تخت به این مرکز نگهداری نوزادان، اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،خانواده شهید سجاد بقالیان، از شهدای هجده دی ماه پارسال با حضور در شیرخوارگاه غنچه‌های رضوان بجنورد، چندین تشک و تخت به این مرکز نگهداری نوزادان، اهدا کردند.

کمک‌های شهید بقالیان علاوه بر بجنورد در اسفراین هم ادامه داشت و در مجموع حدود پانصد میلیون تومان به مراکز خیریه و نگهداری نوزادان و کودکان و هیات مذهبی کمک شد.