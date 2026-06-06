کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان برای صبح امروز باد‌های شمال غربی در خلیج فارس و بعدازظهر رشد ابر در ارتفاعات شرقی استان با احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی حمزه نژاد گفت: محدوده دریایی استان کمی مواج و در مناطق غربی و مرکزی خلیج فارس و غرب جزایر کیش و لاوان مواج می‌شود.

وی توصیه کرد: رفت و آمد شناور‌های سبک صیادی با احتیاط صورت گیرد و از رفت و آمد کشتی‌های تجاری به مقصد خوزستان، بوشهر و کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: در سه روز آینده دما نوسان یک تا ۲ درجه‌ای دارد.