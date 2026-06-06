به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، اداره کل هواشناسی استان یزد برای صبح تا پیش از ظهر امروز، هشدار سطح نارنجی هواشناسی صادر کرده است. براساس این هشدار، مردم استان یزد امروز، شاهد ماندگاری گرد و غبار، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا و احتمال اختلال در تردد‌های جاده‌ای خواهند بود.

همچنین تا ساعت ۷:۳۰ صبح امروز میزان دید افقی در ایستگاه‌های میبد ۲۰۰۰، یزد ۲۵۰۰، عقدا ۳۰۰۰، مروست ۳۰۰۰، مهریز ۴۰۰۰، ابرکوه ۵۰۰۰، گاریز ۷۰۰۰ و بافق ۷۰۰۰ ثبت شده است. که البته دید مناسب بیشتر از ۱۰ کیلومتر است.